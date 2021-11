La Cassa Rurale Val di Non premia lo studio: riconoscimenti per 227 studenti

Sono ormai più di vent’anni che la Cassa Rurale Val di Non valorizza e sostiene i giovani che attraverso lo studio vogliono costruirsi un percorso di vita, di crescita personale e professionale.

Oltre all’attività prettamente bancaria offerta dalla rete commerciale caratterizzata da 25 filiali distribuite sul territorio della Val di Non, con numerosi servizi studiati per il target più giovane, ogni anno la Cassa Rurale propone il Bando “Premi allo Studio”, riservato agli studenti che conseguono un titolo di studio o che trascorrono un periodo di studi all’estero, per concorrere alla formazione dei cittadini di domani e per dare qualità al futuro delle nostre comunità.

Siamo arrivati anche quest’anno alla fase finale dell’iniziativa, con l’attesa cerimonia di premiazione, che sarà organizzata con una diretta Youtube lunedì prossimo, 29 novembre, alle 20.30. Sarà sufficiente collegarsi al link https://bit.ly/PremiAlloStudio2021 o direttamente al canale Youtube “Cassa Rurale Val di Non”.

Ospite d’eccezione del virtual meeting sarà il noto divulgatore scientifico e climatologo Luca Mercalli, che tratterà il tema “S.O.S. Clima – La sostenibilità come scelta individuale e collettiva”.

I PREMI ALLO STUDIO DELLA CASSA RURALE – I “Premi allo Studio” rappresentano incentivi di carattere economico che la Cassa Rurale concede a soci o figli di soci per meriti scolastici o per la partecipazione ad iniziative di soggiorni studio all’estero. L’edizione di quest’anno ha visto l’adesione di 227 studenti per un totale di 68.150 euro di premi distribuiti.

UN OSPITE D’ECCEZIONE – Luca Mercalli (Torino, 1966), climatologo, master in scienze della montagna all’Université de Savoie-Mont-Blanc, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865.

Si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e università in Italia (Università di Torino-SSST), Svizzera e Francia e la pratica in prima persona, vivendo in una casa a energia solare e viaggiando in auto elettrica.

È consulente dell’Unione Europea e consigliere scientifico di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Per RAI ha lavorato a “Che tempo che fa”, “Scala Mercalli” e “TGMontagne” e Rainews24.

Editorialista per Il Fatto Quotidiano, ha al suo attivo migliaia di articoli e oltre 2.400 conferenze. Tra i suoi libri: Filosofia delle nuvole (Rizzoli), Viaggi nel tempo che fa (Einaudi), Prepariamoci (Chiarelettere), Il mio orto tra cielo e terra (Aboca), Non c’è più tempo (Einaudi), Il clima che cambia (BUR), Salire in montagna (Einaudi) e il libro per bambini Uffa che caldo (ElectaKids).

ELENCO PREMIATI

DIPLOMA CON MERITO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA)

Thomas Battan, Tommaso Bertagnolli, Jessica Biasi, Luca Bizzarri, Mario Busetti, David Calliari, Veronica Ceschi, Samuele Chini, Ilaria Cicolini, Sofia Conci, Giorgia Cristina Corrà, Leonardo Corroppolo, Alex Cova, Maddalena Cova, Martina Dallago, Giulia De Zordo, Vanessa Depaoli, Tommaso Erlicher, Thomas Franzoi, Nicola Iddau, Elisabetta Jakab Maltauro, Benedetta Lavillotti, Alessia Lucchi, Emiliano Martini, Matteo Moscon, Emily Odorizzi, Noemi Paternoster, Davide Carlo Peder, Chiara Pellegrini, Daniel Piga, Vanessa Pinamonti, Francesca Quaresima, Nicole Rauzi, Samanta Sicher, Stefany Strozzega, Martina Tonidandel, Anna Torresani, Maddalena Turrini, Camilla Visintainer, Maria Zadra, Maria Zambiasi.

DIPLOMA CON MERITO ISTITUTO PROFESSIONALE

Marco Asson, Alessia Bonadiman, Giorgia Bonadiman, Angela Mengoni, Federico Odorizzi, Claudio Ravina.

DIPLOMA CON MERITO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLE SUPERIORI)

Irene Agostini, William Allegrini, Ilaria Asson, Salomè Banal, Giulia Bassi, Filippo Bentivoglio, Erica Bergozza, Sara Blasiol, Daniele Bonn, Francesco Bonvicin, Roberta Borghesi, Matteo Brolpasino, Giulia Busetti, Jacopo Calliari, Beatrice Chini, Emma Chini, Giorgia Chini, Miriana Conci, Andrea Cristan, Pietro Cristoforetti, Chiara Cristoni, Niccolò Crociani, Alessio Dal Ri, Alessandro Dalpiaz, Benedetta Dalpiaz, Nicole Dalpiaz, Tommaso Dalpiaz, Francesco Datres, Sofia Datres, Lorenza Demicheli, Sara Donzelli, Sofia Eccher, Marco Endrizzi, Veronica Endrizzi, Arianna Francesconi, Genny Gabardi, Giorgia Gabardi, Giulia Gabardi, Stefano Giuliani, Chiara Guarnieri, Eleonora Guarnieri, Iman Inani, Annalisa Iori, Alessio Leonardi, Elisa Lorandini, Giorgia Lorengo, Anna Lorenzoni, Matteo Lorenzoni, Asia Luvisolo, Chiara Maccani, Jennifer Magnani, Daniele Marcolla, Anna Martini, Daria Martintoni, Erica Mascotti, Elisa Menapace, Cecilia Micheli, Alyssa Moratti, Karin Niderjaufner, David Daniel Nistor, Marica Noldin, Massimo Odorizzi, Daniele Paoli, Alessio Paseri, Francesca Patrese, Gaia Pavlovic, Maddalena Pedrotti, Manuel Pedrotti, Sofia Pedrotti, Michelle Laila Pellegrini, Arianna Peretti, Elisa Pinamonti, Giorgia Prantil, Filippo Quaresima, Michela Rensi, Marina Rigotti, Eva Rossi, Serena Sandri, Chiara Stanchina, Veronica Tavonatti, Marianna Torresani, Giorgia Valentini, Maria Wegher, Marta Zadra, Luca Zanolini, Laura Zucal.

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO SCUOLE SUPERIORI

Elisa Chini, Giulia Corazzola, Marua El Koura, Angelica Gentilini, Eleonora Tita, Alice Torresani, Pietro Torresani, Alessia Zanotti.

LAUREA TRIENNALE CON MERITO

Stefania Andreis, Arianna Bertol, Carla Daniela Campana, Angela Cattani, Maria Chini, Stefano Cortelletti, Valeria Dalpiaz, Arianna De Risi, Martina Fedrigoni, Carlotta Fondriest, Beatrice Franzoi, Giada Gasperi, Elena Giovanelli, Alessia Guarnieri, Daniele Martinelli, Alessia Maurina, Alessandro Menapace, Marco Menapace, Irene Moratti, Letizia Odorizzi, Michele Paternoster, Giulia Pedrotti, Stefania Pedrotti, Valentino Pedrotti, Anna Pettenò, Matteo Pozzatti, Rossella Rispoli, Tiziana Rizzardi, Cristian Sandri, Magdalena Sicher, Milena Stefani, Genny Zambiasi, Mattia Zattoni.

LAUREA MAGISTRALE CON MERITO

Vanessa Battisti, Ilaria Bergamo, Gian Marco Berti, Daniel Borghesi, Giacomo Callegari, Michele Chini, Barbara Corazza, Claudia Cova, Silvia Cristan, Ilaria Dacroce, Veronica Dalla Torre, Irene Dalpiaz, Beatrice Deromedi, Paolo Eccher, Alice Fondriest, Serena Fondriest, Roberta Franzoi, Elena Gentilini, Sebastiano Gervasi, Consuelo Leonardi, Valentina Magnago, Alessia Moratti, Angela Negri, Alessia Odorizzi, Francesca Paternoster, Caterina Pilati, Valentina Poli, Laura Preti, Alessia Ramponi, Elena Santini, Enrica Tommasini, Evelyn Tonini, Antonia Tosi, Grazia Tosi, Francesca Zanini, Gianluca Zanolini, Giuditta Zanotelli, Francesco Zueneli.

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO UNIVERSITÀ

Erica Avondo, Carlo Leone Cattani, Agnese Chilovi, Matteo Conci, Verdiana Crociani, Giulia Fedrizzi, Martina Fedrizzi, Sara Marini, Anastasia Mendini, Sara Noldin, Marica Odorizzi, Rodolfo Pezzi, Gabriele Ramus, Luca Torresani, Andrea Zenoniani.