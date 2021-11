Il Festival della famiglia incontra l’arte: la mostra “R-Esistenza”

Il Festival della famiglia alza il sipario lunedì 29 novembre, ad ore 14.30 al Castello del Buonconsiglio e offrirà alla cittadinanza una settimana ricca di appuntamenti sul tema “Le “misure” della sostenibilità sociale, economica e demografica nel post Covid19. Politiche e indicatori per la competitività dei territori e la qualità della vita”.

Come da consuetudine il Festival accoglie, oltre ai seminari scientifici, anche eventi divulgativi aperti alla cittadinanza ed è preceduto da un evento artistico. Sabato 27 novembre, ad ore 11.00, presso l’Atrio Dogana del palazzo provinciale di piazza Dante, sarà inaugurata la mostra dal titolo “R-Esistenza” dell’artista Leonida De Filippi. Dopo la cerimonia di apertura, che vedrà la presentazione del giornalista ed editorialista Enrico Franco, la mostra sarà aperta al pubblico ad ingresso libero da lunedì 29 novembre a sabato 11 dicembre, con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Per accedere alla mostra è obbligatoria la prenotazione e il Green Pass. La mostra è stata ideata e curata dallo Studio Buonanno Arte Contemporanea di Trento.

Il progetto espositivo, dal titolo R-Esistenza incarna il vero senso del lavoro di Leonida De Filippi, artista da sempre legato ai temi di attualità politica, di conflitti internazionali e politica sociale. La guerra come tema di forte contemporaneità, come problematica ricorrente, che l’artista analizza e trasferisce su grandi pannelli dipinti con smalti industriali o usando la pittura digitale su tela. Un lavoro che fa riflettere, e che vuole essere un auspicio per terminare tutti i conflitti, un inno alla pace.

Tra le opere in mostra, alcuni lavori di grande formato del ciclo “Urban lanscape” oltre ad alcune opere inedite nate dal progetto “Circolarity”: il cerchio come simbolo di energia che mette in primo piano il dialogo tra i popoli, al di là delle barriere linguistiche e sociali. Il progetto, nato a Wuhan nel 2017, ha l’ambizione di unire i popoli; le persone vengono chiamate a posare davanti al cerchio, posizionando la testa al centro del dipinto; un invito alla concentrazione su di sé, e sulla propria forza interiore. Accanto a questo progetto, è esposta anche una serie di sculture in castagno, un’essenza quasi eterna, che sin dall’antichità accompagna l’uomo in una dimensione antropologica di sostentamento.

L’ARTISTA: Leonida De Filippi nasce a Milano nel 1969, si laurea in scenografia all’Accademia di belle arti di Brera dove tuttora insegna Tecniche extra-mediali, corso in cui studia e approfondisce il rapporto tra le nuove tecnologie e le arti visive. Ha insegnato inoltre nelle accademie di belle arti di Venezia e Carrara. Il suo percorso creativo si articola inizialmente sulla pittura informale, successivamente nel suo percorso artistico utilizza diverse tecniche tra cui la serigrafia. Il lavoro attuale tiene conto del rapporto tra arte e tecnologia, tra uomo e macchina, creando nuovi modelli di percezione attraverso una visione alterata, modificata, sgranata. L’occhio infatti è sempre più condizionato da filtri e amplificazioni artificiali tramite i quali l’immagine viene acquisita, letta e tradotta, le opere si raccontano in un esperanto pittorico che vive e respira attraverso i media. Ha esposto per la fondazione tedesca VAF Stiftung alla Stadgalerie di Kiel, alla Kunstetlerhaus di Graz e allo ZKM, Zentrum fur Kunst und Medientechnologie di Karlsruhe e al MART di Rovereto. Nel 2008 fonda con Paola Ferrario The Sense of Art associazione umanitaria no profit.

Per maggiori informazioni visita il sito www.festivaldellafamiglia.eu RECAPITI:Studio Buonanno Arte Contemporanea di Trento – via Marchetti, 17 – 38122 Trento tel. 0461.262534, 333.9133314; mail buonannoac@gmail.it; sito www.buonannoac.com

