Fugatti d’accordo con Super Green Pass ma mette in guardia sulle possibili reazioni dei no vax

Dunque è fatta, ieri il governo ha spiegato le nuove norme per i non vaccinati. E’ arrivato il super green pass, e solo chi si è vaccinato o è guarito potrà partecipare alle attività ricreative o di svago come teatri, cinema, bar e ristoranti.

Questo accadrà per il periodo che va dal 6 dicembre al 15 gennaio. Durante questo periodo sarà necessario avere il green pass “classico” quindi ottenibile anche con tampone, per accedere a hotel, trasporti locali pubblici o per andare al lavoro.

L’obbligo vaccinale è stato inoltre esteso a forze dell’ordine e personale scolastico.

A prendere la decisione è stato il consiglio dei ministri. Provvedimento approvato all’unanimità. Anche la Lega si è accodata a votare la norma. La decisione del leader del Carroccio sarebbe stata però presa dopo una riunione con i presidenti di regione con i quali è stata decisa la linea nonostante alcune perplessità.

Ad essere concorde con il super green pass era anche il governatore della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Il presidente però, oltre che ad essere d’accordo, ha anche espresso preoccupazione per le possibili conseguenze che questa norma potrebbe avere.

“Il fatto che il Governo abbia accolto le richieste delle Regioni in tema di misure anticovid è positivo. Ora si faccia il massimo affinché le decisioni prese non alimentino ulteriori tensioni sociali.

In vista del Natale e a stagione turistica invernale avviata riteniamo fondamentale assicurare lo svolgimento di attività, commerciali e turistiche in primo luogo ma non solo, senza le quali un’economia come la nostra subirebbe un colpo durissimo.

Abbiamo comunque chiesto che il cosiddetto supergreenpass esteso anche alle zone bianche porti con sé anche le dovute attenzioni- poi si preoccupa per le possibili insurrezioni popolari-

Non possiamo permettere che il dissenso che sarà inevitabile da parte di alcuni, sfoci in situazioni di tensione che non porterebbero da nessuna parte. Rispetto delle regole dunque, prudenza e buon senso devono camminare l’uno accanto all’altro”.