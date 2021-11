Centro natatorio Trento, Urbani di FDI:” La seconda vasca è possibile solo grazie al centro destra”

E’ al centro del dibattito pubblico da un po’ di tempo la costruzione del nuovo centro natatorio di Trento. Sono state molte le polemiche sorte al riguardo. Prima si contestava l’assenza della piattaforma per i tuffi, poi il problema è sembrato vertere attorno alla richiesta di creare una seconda vasca oltre che a quella olimpica da 25 metri.

E’ stata allora richiesta dalle minoranze una seduta straordinaria del consiglio comunale per approfondire questo tema. Dopo un lungo dibattito si è giunti ad una conclusione.

Per comprendere meglio quanto è stato deciso e come verranno trovati i fondi per questa seconda piscina, noi de “La Voce del Trentino” abbiamo intervistato il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Urbani.

C’è stata una seduta del consiglio straordinaria ed è stata accolta la vostra richiesta di inserire la piscina da 25 metri. Mi sbaglio?

“Noi della minoranza, abbiamo fatto la richiesta di partire subito con le due piscine, mentre quello inziale, della giunta, prevedeva solo quella di 50 metri.

Questa nostra posizione era anche in qualche modo gradita da una parte della maggioranza ma si apriva un conflitto con la decisione presa dalla giunta.

Ad un certo punto abbiamo interrotto il consiglio straordinario richiesto da noi e abbiamo riunito i capigruppo. Il presidente Piccoli ha interrotto i lavori e ci siamo riuniti in una sala a parte.

Abbiamo affrontato il problema delle risorse economiche, che in questo momento non ci sono. Ci siamo fissati un termine entro il quale il denaro dovrà essere trovato. Abbiamo messo un termine di 24 mesi, due anni. La mozione è stata condivisa con tutti.

Il primo modulo prevede la piscina da 51 metri, com’è previsto dalla giunta e prevede nello stesso tempo un secondo modulo in cui verrà fatta la piscina da 25 metri che tutti volevamo.

Verrà fatta ma ci siamo dati due anni per ricercare le risorse economiche. E’ un grosso impegno che ci siamo presi e, alla fine le risorse ci saranno. Si parla di due milioni e quattrocento mila euro.

Per noi è importante che questo passaggio sia stato accolto da tutti. Un domani, gli avanzi di bilancio che ci sono stati per esempio, negli scorsi anni, potrebbero essere utilizzati per questo monumento.

Abbiamo, secondo me, il 95% di possibilità che queste risorse vengano trovate. Va da sé però che, se come centro destra, non avessimo fatto questa proposta, tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Per quanto riguarda i soldi appunto; avete già un’idea di dove potreste trovarli?

“No, quest’anno le risorse non ci sono e per questo abbiamo messo il termine dei 24 mesi Noi vigileremo in questi due anni perché non vorremmo che le risorse venissero dirottate verso altri progetti.

Questo è un risultato ottenuto grazie all’opposizione del centro destra. Anche per trovare il denaro, noi dell’opposizione faremo la nostra parte”.

Come capogruppo di Fratelli d’Italia lei è soddisfatto del risultato ottenunto?

“Ci sono state molte resistenze ma alla fine il risultato è stato importante perché abbiamo fatto sì che la giunta prendesse in considerazione la seconda vasca.

Fare una piscina olimpionica per poi non poterla usare per delle competizioni a livello internazionale, non avrebbe avuto senso. Il dibattito è stato molto animato ma poi, per fortuna, abbiamo trovato la quadra.

Quando verrà costruito il centro natatorio, dovremo rivalutare i costi delle altre piscine che sono presenti nella stessa circoscrizione, ovvero la piscina di Madonna bianca e quella di Manazzon.

Ovviamente verranno fatti dei ripensamenti. Probabilmente una delle due piscine dovrà essere riconvertita in palestra o centro polifunzionale per gli sport minori. Questo verrà fatto per contenere i costi di gestione“.