Val di Sole al primo posto nelle vaccinazioni, Ossana: «Sì al Super Green pass per evitare il lockdown»

“Introdurre un super green pass per evitare un nuovo lockdown e salvaguardare l’economia del nostro territorio a cominciare dalla stagione turistica invernale”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossana durante l’incontro istituzionale al comune di Mezzana alla presenza della giunta locale guidata dal sindaco Giacomo Redolfi. Da ricordare che la val di Sole è la valle dove ci sono in assoluto più vaccinati rispetto ai residenti. Maglia nera invece le valli di Fassa e Fiemme

“La pandemia – ha affermato Ossanna – è lontana dall’essere debellata. I dati ci confermano che stiamo assistendo a un preoccupante aumento di casi. Il lockdown in corso in Austria e l’aumento dei contagiati in alcune zone dell’Alto Adige destano forti preoccupazioni. Per questo motivo ritengo che, come regione, dobbiamo essere uniti nel contrastare il Covid. Abbiamo il dovere di fare il possibile per salvaguardare la stagione sciistica e per fare questo non possiamo che sostenere con forza la realizzazione di un super Green Pass”.

D’accordo con l’assessore anche il sindaco Redolfi. “Siamo alle porte della stagione sciistica – ha affermato il sindaco – e non posso nascondere una forte preoccupazione per quello che sta succedendo. Non voglio nemmeno pensare ad un ulteriore periodo di chiusure perché avrebbe effetti catastrofici su tutto il tessuto sociale ed economico della nostra comunità. Mi auguro che le istituzioni facciano il possibile per evitare questo. Sono favorevole – ha concluso il sindaco – a un inasprimento delle regole, l’importante è che si salvaguardi il lavoro.” Qui l’intervista al Sindaco di Mezzana Giacomo Redolfi

Pubblicità Pubblicità