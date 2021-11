Paganella: l’apertura degli impianti posticipata al 3 dicembre

La tanto attesa apertura degli impianti sciistici della Ski Area Dolomiti Paganella è stata posticipata alla prossima settimana.

L’apertura era prevista per sabato 27 novembre, ma è stata rinviata a venerdì 3 dicembre 2021 per le attuali condizioni meteorologiche. In questi giorni, le condizioni meteorologiche non hanno favorito l’apertura anticipata della stagione invernale per un innalzamento delle temperature che non hanno agevolato le precipitazioni nevose in quota e un innevamento artificiale delle piste da sci.

La situazione meteorologica dovrebbe cambiare nel fine settimana che è previsto un innevamento sulle montagne del Trentino e un abbassamento delle temperature dalla prossima settimana.

Salvo nuove disposizioni governative legate all’emergenza sanitaria e condizioni meteo avverse, l’apertura della Ski Area della Paganella è stata posticipata a venerdì 3 dicembre 2021 con le novità programmate per la stagione invernale: l’ampliamento della rete sciistica per bambini e principianti e la sistemazione della prima pista da slittino in Paganella.

Ma le novità più sostanziali riguardano l’accesso alla Ski Area per sciatori e lavoratori del settore, legate alle normative sanitarie a cui devono sottostare tutte le aree sciistiche nazionali.

Per accedere agli impianti di risalita è necessario essere in possesso di Green Pass a partire dai 12 anni compiuti che verranno controllati secondo le indicazioni fornite delle autorità.

E’ confermata la capienza delle cabinovie e delle seggiovie con cupolino all’80% e il consueto utilizzo della mascherina, nonché il distanziamento interpersonale sugli impianti e alle biglietterie.

Al momento non è previsto un numero massimo di persone presenti nella Ski Area, ma è comunque consigliato di acquistare lo skipass online per ridurre code e assembramenti.

In ultimo, per venire incontro a residenti e turisti dell’Altopiano della Paganella, a partire dal 3 dicembre e per tutta la stagione invernale sarà possibile effettuare tamponi presso la Farmacia di Andalo, dal lunedì al venerdì pomeriggio e al sabato mattina.

Info: https://www.paganella.net/it/news?id=609