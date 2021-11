I no vax rischiano di finire in ospedale 7 volte di più degli inoculati. In Trentino 85,1% ha copertura vaccinale

Un non vaccinato, secondo i dati, avrebbe 10 volte di più la possibilità di contagiarsi rispetto ad un non vaccinato e 7 volte di più la possibilità di finire in ospedale. Certamente, anche i vaccinati possono contagiarsi ma in maniera perlopiù non grave.

Proprio per questo, secondo la dirigenza dell’apss è necessario continuare ad adottare le misure di prevenzione come la mascherina e farsi la terza dose. Secondo la sanità infatti, il vaccino, dopo sei mesi dall’inoculazione, risulterebbe avere molta meno efficacia.

Secondo l’azienda sanitaria, proseguire con la campagna vaccinale sarebbe però indispensabile per fare in modo che non ci siano nuove chiusure.

Dei 53 ricoverati in ospedale, 29 sono non vaccinati mentre gli altri 23 lo sono con doppia dose. Stando ai dati dunque, i non vaccinati, essendo percentualmente molti meno rispetto ai vaccinati, corrono sette volte di più il rischio di finire in ospedale.

Attualmente il Trentino, in quanto a copertura vaccinale, si trova sopra la media nazionale con un 85,1% di vaccinati rispetto all’84,2% italiana.La percentuale è molto più alta rispetto a quella degli altoatesini che sono fermi al 78,4% di copertura.

La percentuale non è però omogenea sul territorio poiché in alcune valli, come la Val di Fassa, i vaccinati sono solo il 70%.

