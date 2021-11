Fugatti alla Stato-Regioni: “Positivo l’accoglimento delle richieste, ma surplus di attenzione ai risvolti sociali”

“Il fatto che il Governo abbia accolto le richieste delle Regioni è positivo. Ora si faccia il massimo affinché le decisioni prese non alimentino ulteriori tensioni sociali”.

Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che oggi ha partecipato alla conferenza Stato-Regioni in tema di misure anticovid.

Sul tappeto come noto le esigenze manifestate dalle amministrazioni locali che in vista del Natale e a stagione invernale ormai pressoché avviata ritengono fondamentale assicurare lo svolgimento di attività, commerciali e turistiche in primo luogo ma non solo, senza le quali un’economia come la nostra subirebbe un colpo durissimo.

“Abbiamo comunque chiesto – precisa Fugatti – che il cosiddetto super green pass esteso anche alle zone bianche porti con sé anche le dovute attenzioni. Non possiamo permettere che il dissenso che sarà inevitabile da parte di alcuni, sfoci in situazioni di tensione che non porterebbero da nessuna parte. Rispetto delle regole dunque, prudenza e buon senso devono camminare l’uno accanto all’altro”.

Per quanto riguarda i dati delle ultime 24 ore in Trentino viene registrata ancora una lieve flessione nel numero dei ricoverati per Covid in ospedale, ma i contagi di oggi sono 151 a fronte di circa 8.000 tamponi analizzati. Anche oggi non vengono registrati decessi.

I pazienti ricoverati in ospedale scendono a 51, di cui 5 in rianimazione, dopo che ieri sono stati registrati 5 nuovi ingressi ma anche 7 dimissioni. Ci sono anche 85 nuovi guariti che portano il totale a 48.588. Le classi in quarantena rimangono sempre 16. Le vaccinazioni questa mattina hanno toccato quota 825.475, cifra che comprende 374.442 secondi dosi e 32.939 terze dosi.

