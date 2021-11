Circonvallazione ferroviaria, domenica 28 novembre pronta la protesta di No Tav e cittadini

Il tempo per le decisioni definitive stringe e il fronte contro la realizzazione della circonvallazione ferroviaria per Trento si fa sempre più compatto tra le associazioni e i cittadini. Ora l’annuncio è quello di far partire un gruppo unito dalla protesta che coinvolga anche gran parte dei residenti del centro e non solo.

Domenica 28 novembre dalle 14 all’Assicura Arena di Mattarello l’appuntamento è per un’assemblea pubblica informativa e per decidere come agire per il futuro del territorio.

Il problema è il contrasto alla realizzazione della galleria di 14 chilometri sotto la Marzola, un progetto per il quale un mega cantiere a breve dovrebbe essere realizzato.

Ma non solo. Il meta progetto promette di spaccare a metà la città, ostacolandone per anni la vita sociale, turistica ed economica. O almeno è questo ciò che sostengono gli ostili al piano del bypass ferroviario.

Nelle ultime ore è andata in scena anche la protesta di alcuni attivisti davanti al municipio di Trento, con la mobilitazione per far sentire la propria voce. E il risultato è stato quello di ottenere l’aggregazione di diverse associazioni tra cui il comitato No Tav Trentino e il gruppo 11 domande con Legambiente, Extinction rebellion Trentino e Collettivo Refresh.

Attesi anche la Rete dei cittadini, la Circoscrizione Centro Storico Piedicastello e quella di Mattarello. Tutte realtà che oggi marciano in avanti con un unico denominatore comune: il dissenso per il futuro mega cantiere che spaccherà la città.

In questo senso, il dibattito pubblico con le realtà coinvolte non è ritenuto adeguato perché questo “non servirà per capire se l’opera si farà o non si farà dato che questo è già stato deciso, ma solo per la costruzione di una base solida di consenso“.

Invece, insistono tutti, il consenso fittizio non interessa. I cittadini vanno informati e resi consapevoli.