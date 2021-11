Trento, vigili urbani nel centro storico per controllare i monopattini

A seguito delle recenti modificazioni al Codice della Strada, il Comune di Trento ha istituito un nuovo servizio di pattuglia da parte della Polizia locale.

Agenti in bici per presidiare il centro storico – Il nuovo servizio di sorveglianza verrà implementato da una pattuglia di due agenti, a bordo delle bici elettriche, che avrà il compito di presidiare il centro cittadino durante le ore del pomeriggio.

L’attenzione sarà rivolta, in modo particolare, alle infrazioni correlate all’utilizzo dei monopattini e delle biciclette nella zona del centro storico del capoluogo, dove i mezzi in dotazione alla pattuglia consentono di spostarsi in maniera molto agile.

Come si legge in una nota stampa pubblicata dal sito istituzionale del Comune di Trento, “compito della pattuglia bici-munita sarà anche quello di far conoscere e spiegare la nuova normativa”. In aggiunta, l’amministrazione comunale fa sapere che “l’operatività della pattuglia continuerà compatibilmente con la situazione climatica invernale per poi riprendere la prossima primavera”.

L’istituzione del nuovo servizio di sorveglianza si aggiunge all’estensione del presidio notturno contro la movida, prima limitato solo alla notte tra venerdì e sabato.

I controlli, appannaggio di un contingente di cinque unità (un coordinatore centrale e due pattuglie da due agenti ciascuna), saranno indirizzati a limitare l’uso di alcool nel centro storico e, conseguentemente, evitare il degrado urbano connesso alle attività serali e notturne, in particolare nella zona di Santa Maria Maddalena.

Nonostante il maggiore dispiegamento di forze, l'attuale organico del Corpo di Polizia di Trento – Monte Bondone sembra essere adeguato alle esigenze di sicurezza della città, dato anche il basso tasso di criminalità del capoluogo Trentino.

Le nuove norme per i monopattini – Come accennato, l’aggiornamento delle norme del Codice della Strada ha introdotto alcune novità riguardanti la circolazione dei monopattini elettrici. In particolare, il limite massimo di velocità è stato ridotto a 20 km/h (rispetto ai 25 km/h del precedente assetto normativo) e 6 km/h nelle aree pedonali. Resta inoltre vietata la circolazione, fatta eccezione per la conduzione a mano, sui marciapiedi al di fuori di specifiche aree individuate dal comune.

A completare il nuovo pacchetto di norme dedicate ai monopattini elettrici vi è l’obbligo di dotazione degli indicatori luminosi, che scatterà a partire dal 1° luglio 2022. Le disposizioni di cui sopra sono contenute nel cosiddetto “decreto legge infrastrutture e trasporti”, già approvato alla Camera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre.

Le altre novità del Codice della Strada – Il “decreto legge infrastrutture e trasporti” ha introdotto diverse novità nel Codice della Strada, riguardanti non solo la circolazione dei monopattini:

Divieto di usare tablet e notebook durante la guida; i trasgressori rischiano una sanzione fino a 665 euro;

Sanzioni raddoppiate per chi occupa gli stalli destinati ai disabili senza esporre l’apposito contrassegno;

Introduzione degli stalli rosa: il sindaco, con apposito decreto, può individuare degli spazi destinati alle mamme con figli di età non superiore a due anni;

Divieto di sosta nelle aree di ricarica dei veicoli elettrici;

Obblighi di cautela per gli automobilisti, al fine di aumentare la sicurezza per i pedoni;

Sanzioni più severe per chi getta rifiuti in strada dal proprio veicolo;

Aumento della validità del foglio rosa, che passa da sei mesi a un anno; durante tale lasso di tempo sarà possibile effettuare la prova pratica per il conseguimento della patente per non più di tre volte;

Introduzione della modalità telematica di ricorso al Prefetto per contestare le multe; tale opzione sarà usufruibile per coloro i quali sono in possesso di una casella di posta elettronica certificata.