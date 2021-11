Parcheggio “Italcementi”, verrà tolta la barra delimitatrice

Vista la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale coordinamento camperisti annullando il provvedimento viabilistico di “divieto di transito per i veicoli aventi una altezza superiore a 2.10 metri” all’interno del parcheggio in Lungadige San Nicolò (Italcementi), il comune provvederà a breve ad aprire la barra delimitatrice che funge da limitatore di altezza per poi rimuoverla definitivamente in un secondo tempo.

Resta inteso che le modalità di sosta all’interno dell’area di parcheggio rimangono regolamentate con il criterio della “sosta all’interno degli spazi segnati” pertanto chi dovesse occupare, anche parzialmente, le corsie di marcia o non rispettare la segnaletica delle piazzole definite con segnaletica orizzontale potrà incorrere nelle sanzioni previste.

La vicenda è nota. Con ordinanza n. 1341/2020/27 del 26.11.2020 il Comune di Trento istituiva, fra le varie, un divieto di transito a veicoli più alti di 2,10 m. con installazione di sbarre nel parcheggio di Lungadige San Nicolò. Il 12 dicembre 2020 l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava l’ente a revocare l’ordinanza in autotutela ma il Comune rigettava l’istanza.

Pubblicità Pubblicità

Il 21 gennaio 2021 l’Associazione era quindi costretta a ricorre al T.R.G.A. Trento per l’impugnazione dell’ordinanza. Nel corso del giudizio il Comune di Trento revocava l’ordinanza impugnata del 26 novembre 2020 ma contemporaneamente adottava l’ordinanza n. 458/2021/27 del 29 aprile 2021 con cui reiterava il divieto di transito per altezza adducendo nuove presunte ragioni.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Comune a revocare anche questa seconda ordinanza. Il Comune, tuttavia, confermava anche tale provvedimento costringendo per la seconda volta l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti all’impugnativa.

Con sentenza n. 171/2021, depositata il 26 ottobre 2021, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha condiviso i motivi di impugnazione sollevati dall’Associazione riconoscendo illegittima la limitazione del divieto di transito per altezza.

Pubblicità Pubblicità



I Giudici Amministrativi hanno condiviso quanto argomentato dall’Avv. Marcello Viganò sull’eccesso di potere in cui è incorso il Comune nell’apporre il divieto di transito per altezza che “risulta esorbitare dalle finalità prefisse ed è viziato di irragionevolezza, illogicità e sproporzione”.

In particolare “tale limitazione da un lato impedisce l’ingresso anche agli autocaravan di dimensioni coerenti con gli stalli ma di altezza superiore e così come ad altri veicoli più bassi di m. 2,10 che trasportano sul tetto un qualsiasi carico consentito (es. una bicicletta); e, per converso, la limitazione medesima nondimeno ammette l’accesso a veicoli di più grandi dimensioni per larghezza e lunghezza, come alcune autovetture, con evidente frustrazione degli obiettivi prefissi …”. Il T.R.G.A. Trento evidenzia che “…in tal modo il Comune dimostra di utilizzare il divieto di transito per altezza per un’esigenza di comodo ed empirica…” e che “… il rispetto dei limiti dimensionali stabiliti per la sosta, nel caso di specie, è garantito dalla segnaletica orizzontale e dall’efficacia precettiva ad essa connaturata, e che semmai la stessa doveva essere corroborata da un divieto concernente quelle dimensioni (larghezza e lunghezza)”.

In forza della sentenza n. 171/2021 del T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, il Comune di Trento è obbligato a rimuovere i segnali di divieto di transito per altezza e le sbarre che delimitano fisicamente l’accesso e a pagare le spese legali pari a circa 2.500,00 euro che si sommano agli eventuali costi di fornitura, installazione e rimozione dei segnali e delle sbarre.

Adesso l’Ing. Claudia Patton, dirigente che ha firmato le due ordinanze – la prima revocata in corso di causa e la seconda annullata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento – e funzionaria che per due volte si è rifiutata di esercitare l’autotutela dovrà spiegare per quale motivo tali spese dovrebbero essere poste a carico dei cittadini di Trento anziché essere sostenute dalla medesima dirigente, in prima persona e/o da tutti coloro che l’hanno coadiuvata a redigere un’ordinanza totalmente illegittima.