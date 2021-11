Filosofia per tutti (11° puntata): Tommaso d’Aquino (1225-1274), l’essere, il finalismo, la sessualità

Tommaso è un gigante della filosofia e della teologia, insegna alla Sorbona di Parigi, la seconda università del mondo dopo la nostra Bologna. Diventerà il filosofo ufficiale della Chiesa. Impossibile affrontarlo in poche righe. Limitiamoci a 2 delle cosiddette vie razionali all’esistenza di Dio:

La prima: tutto ciò che vediamo è possibile, c’è ma potrebbe non esserci. Bisogna postulare l’esistenza di un Ente di per sé necessario, non possibile, ma onnipotente, cioè causa di ogni possibilità. Tutte le realtà partecipano all’Essere, ma non lo possiedono interamente, e non per propria natura. Il sole, la luna, io, te non siamo l’Essere-Dio, ma vi partecipiamo. Dio è qui definito come l’Ente necessario.

Vediamo ora la via del finalismo: quando un oggetto non intelligente (la freccia scagliata dall’arciere) raggiunge il bersaglio, è necessario ipotizzare che la freccia vada verso il suo fine perché direttavi da un’ente intelligente. Poiché nel cosmo tutto ha un fine (persino le formiche hanno una funzione, uno scopo, nell’ecosistema), allora è necessario, diciamo così, un Arciere universale.

Tommaso e le donne – Vediamo ora un argomento che potrebbe sembrare marginale, ma non lo è: Tommaso e le donne. Si dice che volendo lui farsi religioso, il padre, il conte Landolfo d’Aquino, lo abbia fatto rinchiudere in una torre e abbia poi mandato una prostituta a tentarlo, senza esito. Tommaso voleva farsi domenicano e ci riuscì. Che idea ha della donna Tommaso? Egli eredita una visione della donna dalla filosofia antica e un’altra, ben diversa, dalla fede.

Dalla filosofia: Platone nel Timeo scrive l’uomo che ha «fallito» rinasce «in un corpo di donna» (Platone, Timeo, Milano, Mondadori, 1994, p. 49 e 153). E’ la visione orientale della reincarnazione (e che ci fa capire perché per esempio ancora oggi l’infanticidio femminile sia molto diffuso in India, Pakistan…). Per Aristotele, Galeno, i medici greci… la donna è «maschio mancato», natura difettosa: imperfetta nel fisico, con un cervello più piccolo, «ginocchia più vicine e gambe più sottili», appare debole, incompleta, decisamente manchevole. Nella medicina greca è definita da un suo organo, l’utero (da cui l’“isteria”, che deriva appunto dalla parola utero in greco, hystéra). E’ un tentativo di giustificare attraverso un’ inferiorità fisica anche una inferiorità mentale, che verrà ripreso da molti filosofi e scienziati tra Settecento ed Ottocento.

Dalla Bibbia: Tommaso legge nel testo sacro che maschio e femmina sono creati da Dio. Ecco, in sintesi, cosa ne ricava: Dio ha creato Eva da una costola di Adamo -c’è un po’ di maschio nella femmina e di femmina nel maschio- e non l’ha creata dalla testa o dai piedi, perché se l’avesse creata dalla testa, ciò avrebbe voluto dire che Egli vedeva in lei una creatura superiore ad Adamo, al contrario, se l’avesse creata dai piedi, l’avrebbe considerata inferiore. Infatti la costola si trova a metà del corpo, e la scelta quindi stabilisce l’uguaglianza, nella volontà di Dio, di Adamo e di Eva.

Ecco che Tommaso commentando Aristotele lo contraddice: nota infatti che “la qualità dell’immagine divina non dipende dalle differenze di corpo, e quindi di sesso, ma dalla presenza dell’anima razionale. Tommaso nota inoltre, esplicitamente, che «quanto alle cose dell’anima la femmina non differisce dal maschio, poiché anzi talora si trovano delle donne superiori a molti uomini quanto all’anima».

La donna nel Duecento – Inquadriamo l’epoca storica: siamo nel Duecento, di Dante, dello stilnovo, della donna come angelo, che annuncia Dio, come «una cosa venuta/ da cielo in terra a miracol mostrare»! Nella Divina Commedia Dante incontra Adamo ed Eva in paradiso, lei un po’ sopra di lui. E’ un’epoca in cui la donna, e la Madonna, sono tenute in grande considerazione: le cattedrali di Francia sono quasi tutte dedicate a lei, alla Notre Dame.

Ecco perché se nella grecità non ci sono donne filosofe, nel Basso medioevo sì. O meglio, ci sono teologhe e mistiche come Ildegarda di Bingen, Caterina da Siena, Brigida di Svezia… consigliano imperatori e papi, scrivono libri, lettere, trattati, toccando teologia, morale, politica, medicina… Nel medioevo la teologia è superiore alla filosofia, che ne è l’ancella: anche per Tommaso filosofia ancilla teologiae.

Ricordate la prostituta che cerca di sviare Tommaso? Nel Vangelo, Cristo dice che prostitute e pubblicani passeranno davanti a molti nel regno dei cieli, e riguardo alla Maddalena: “le sono perdonati i suoi molti peccati. Poichè molto ha amato”. Dignità della donna, e primato dell’amore, sempre nella Verità, segnano una distanza siderale tra l’antropologia medievale e quella antica, pagana.

La sessualità per Tommaso – E la sessualità? Per Tommaso l’uomo è un animale sociale, politico. La prima società è la famiglia, l’unione di un uomo e una donna. Se costoro si amano davvero, se il loro amore non è egoistico, non è uso del corpo altrui, reificazione dell’altro, allora la sessualità realizza, di norma, il piano di Dio (che comprende il lecito piacere che vi è connesso).

In altre parole l’idea è che i due sposi, nel rapporto carnale, rinnovano le promesse sponsali, il loro sì originario. Non è solo teologia, per Tommaso, è anche filosofia. C’è un finalismo evidente, infatti, negli organi sessuali, gli unici che non funzionano da soli: “essendo le membra del corpo strumenti dell’anima – è Tommaso che parla- è evidente che il fine di ciascun membro è l’uso-buono- di esso. Ora, l’uso di certe membra del corpo è la copula carnale”. Come è diverso il medioevo da come spesso lo si dipinge!

