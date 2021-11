A Romeno un “posto occupato” per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio

Da oggi nel Punto di lettura e nell’ufficio anagrafe di Romeno una sedia rossa con il cartello “posto occupato” ricorderà tutte le donne ammazzate, troppo spesso da chi diceva di amarle, che su quella sedia non si siederanno mai più.

«Ogni anima violata, ogni donna abusata, ogni vita spezzata non è mai “lontana” da noi. Prendiamo quella indignazione collettiva e trasformiamola in azione concreta: occupiamo un posto a teatro, al cinema, all’università, in un parco ed ovunque si possa. Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte».

La campagna “Posto occupato” è nata nel 2013 grazie a un’idea di Maria Andaloro, che la definisce un’iniziativa “a costo zero e a chilometro zero”.

Pubblicità Pubblicità

Il concetto è molto semplice e allo stesso tempo di forte impatto. Per ogni donna uccisa viene occupato un posto in un luogo pubblico o privato: una sedia in un teatro, una panchina in un parco, un posto in un consiglio comunale.

Non importa dove, ma che quel posto rimanga occupato per metterci a confronto con l’assenza di quella donna.

La proposta intende ricordare le vittime di femminicidio e mira a denunciare l’assenza di una donna che avrebbe potuto essere con noi.

Pubblicità Pubblicità



Quella donna manca in tutte le sue attività del quotidiano: poteva essere una mamma, una professionista, una politica. L’idea è di rendere questa assenza-presenza una memoria tangibile e un monito per non sottovalutare i sintomi della violenza, perché il femminicidio è l’ultimo atto estremo commesso sul corpo di una donna.