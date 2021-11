Sanitari bagno, ora si punta anche all’estetica

Solo pochi anni fa, parlare di “tendenze” per la scelta dei sanitari del bagno poteva sembrare una provocazione o un’assurdità: oggi invece il mercato è evoluto e anche i prodotti più funzionali del mondo abbracciano l’estetica.

L’estetica approda in bagno – Il catalogo online di www.iperceramica.it ci dimostra visivamente in che modo wc, bidet e altri elementi del bagno si siano trasformati negli ultimi tempi: la tradizionale coppia in ceramica bianca e forma classica ora è solo una delle varianti a disposizione di chi deve ristrutturare questo ambiente, e le alternative hanno caratteristiche decisamente interessanti, in linea con le ultime tendenze del design d’interni.

Cambiano le forme, cambia la modalità di installazione, cambiano addirittura i colori, perché ora non è più “eresia” abbandonare il bianco per puntare su tinte differenti, a tutto vantaggio dello stile e di un’armonia estetica.

Le nuove forme dell’arredo bagno – Le due linee guida da seguire nella creazione del bagno perfetto oggi sono praticità e stile: ogni elemento infatti deve essere sempre in linea con il concept del resto della casa e, allo stesso tempo, deve essere funzionale e fruibile in modo intuitivo. La scelta di ogni accessorio risponde alle esigenze delle persone che quotidianamente usufruiscono dell’ambiente, e ciò vale anche e soprattutto per i sanitari.

Proprio per questo oggi si è ampliata la selezione di bidet e WC, in modo da proporre la soluzione giusta per ogni richiesta di design, colore o forma, in un connubio di stile e comfort.

Di base, nella scelta dei sanitari bisogna valutare quanto e come questa coppia di elementi influisca sullo spazio all’interno del bagno, con un peso maggiore di quello di altri accessori all’interno della stanza: un tipo di WC e bidet rispetto a un altro può cambiare completamente il look dell’ambiente, infatti, e può servire a ottimizzare ogni centimetro quadro e dare un senso di apertura specifico. I sanitari devono essere quindi adeguati allo stile complessivo dell’arredo bagno – e quello della casa intera – essere confortevoli, ma allo stesso tempo devono conformarsi con la conformazione dell’ambiente.

Sospesi, a terra ma non solo – Fino a qualche tempo fa, il modello classico dominante era quello dei sanitari poggiati a terra, con collegamento allo scarico diretto al pavimento; per consentire una maggiore versatilità e risolvere innanzitutto problemi di spazio, nacquero (e si diffusero rapidamente) i sanitari sospesi. Dal design moderno, questi prodotti sono collegati direttamente alla parete e sono pensati per fornire un grande impatto estetico al bagno, a cui conferiscono una migliore spazialità, poiché permettono di sfruttare al meglio ogni angolo dell’ambiente.

C’è poi un’ulteriore possibilità, quella dei sanitari monoblocco, che si distinguono in prodotti a terra – che presentano la cassetta di scarico esterna collegata subito sopra il vaso, sono collegati a terra filo muro, e quindi di facile installazione, e possiedono una struttura back to wall, utile a nascondere ogni collegamento – e in sanitari monoblocco con complemento unico, che invece presentano un pannello a forma di parallelepipedo legato dietro il vaso, e in cui la cassetta di scarico è inserita all’interno del modulo stesso, permettendo di fissare il vaso facilmente e avere delle nuove installazioni davanti a vecchi impianti preesistenti.