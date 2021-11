La tassazione relativa alle criptovalute: una guida per il 2021

Le tasse sono una delle uniche certezze della vita e le criptovalute non fanno eccezione. Sì, Bitcoin è anch’esso tassabile. L’IRS considera le partecipazioni in criptovaluta come “proprietà” a fini fiscali, il che significa che la valuta virtuale è tassata allo stesso modo di qualsiasi altra risorsa, come possono essere azioni o oro.

Per la maggior parte delle persone che acquistano e fanno trading di criptovalute online, tenere conto della tassazione Bitcoin nella dichiarazione dei redditi è relativamente facile.

Non c’è da temere per una tassazione Bitcoin persone fisiche, ma come la maggior parte delle cose che riguardano la valuta digitale, il tutto può diventare molto più complicato man mano che si diventa più attivi.

Bitcoin tassazione: cosa sapere – La Bitcoin tassazione Italia è obbligatoria per essere in regola. L’IRS classifica la criptovaluta come proprietà, e le transazioni in criptovaluta sono tassabili per legge proprio come le transazioni relative a qualsiasi altra proprietà. Al di là del valore Bitcoin, le tasse sono previste quando vendi, scambi o disponi di criptovaluta in qualsiasi modo e riconosci un guadagno.

Ad esempio, se al momento di comprare Dogecoin o Bitcoin inizi con 1.000 euro e li vendi in seguito per 1.500 euro, dovrai dichiarare e pagare le tasse sul profitto di 500 euro. Se disponi di criptovaluta e riconosci una perdita, puoi detrarla dalle tasse.

Acquistare Bitcoin di per sé non è un evento tassabile. Si può acquistare e detenere criptovaluta senza tasse, anche se il valore aumenta. Ci deve essere prima un evento tassabile, come la vendita della criptovaluta. C’è, però, un ma: se hai acquisito un bitcoin (o parte di uno) dal mining, quel valore è tassabile immediatamente; non c’è bisogno di vendere la valuta per creare una passività fiscale.

Dall’altro lato, se hai smaltito o utilizzato bitcoin incassandolo in una borsa o acquistando beni e servizi, dovrai pagare le tasse se il valore realizzato (il prezzo di vendita di bitcoin, ad esempio) è maggiore del prezzo a cui hai acquistato il bitcoin, come abbiamo visto nell’esempio qualche riga più su. Potresti avere una plusvalenza tassabile sia a breve che a lungo termine.

Come assicurarsi che i calcoli delle tasse siano giusti – Per assicurarsi di rispettare le regole della tassazione Bitcoin e che tutto sia corretto, è fondamentale tenere traccia attenta della propria attività di criptovaluta. In questo caso si dovrà pertanto conoscere il valore equo di mercato del bitcoin quando lo si è estratto o acquistato, nonché il suo valore equo di mercato quando è stato utilizzato o venduto. Queste informazioni aiuteranno a calcolare in maniera sicura e precisa la tassazione Bitcoin.

Come viene vista la tassazione Bitcoin in Italia – Gli esperti fiscali criticano l’approccio delle autorità italiane in quanto i suoi risultati sono altamente incoerenti con le caratteristiche chiave e la natura interna delle criptovalute. In effetti, le norme fiscali italiane standard applicabili alla valuta fiat non sono adatte per le criptovalute, che sono estremamente volatili, lungi dall’essere generalmente accettate come mezzo di pagamento e spesso difficili da convertire in valuta fiat (a causa delle preoccupazioni di riciclaggio di denaro condivise dalla vasta maggioranza delle istituzioni finanziarie).

Alla fine ciò potrebbe comportare una tassazione gravosa per competenza piuttosto che per cassa (come invece avviene per le valute legali). Inoltre, gli obblighi di rendicontazione annuale generalmente applicabili alle attività (finanziarie) detenute all’estero sono in contrasto con la natura delle criptovalute, che sono ovunque e da nessuna parte.

Pronostici per il futuro – Il trattamento legale delle criptovalute è ancora un’area in via di sviluppo e, come tale, è ancora soggetto ad approcci diversi. Infatti, mentre le istituzioni dell’UE cercano di regolamentare le criptovalute in modo specifico anche per la tassazione Bitcoin, le autorità nazionali tendono ad applicare i principi esistenti in materia di valute o prodotti finanziari.

Poiché l’Italia manca ancora di un quadro giuridico organico per le criptovalute, le autorità fiscali italiane applicano attualmente le norme vigenti in materia di imposta sul reddito e di dichiarazione generalmente applicabili alle valute estere (cercando un compromesso tra le diverse funzioni delle criptovalute). Sebbene questo approccio sia stato accolto da critiche generali, potrebbe aver inavvertitamente aperto la porta a opportunità di pianificazione nell’ambito del “nuovo regime fiscale dei residenti”, e quindi anche per la tassazione Bitcoin.

Infine, la normativa AML e le relative procedure di due diligence potrebbero rappresentare un’altra sfida aperta. Data la natura specifica delle criptovalute e dei cripto-asset, la prova della fonte legale dei fondi inizialmente investiti potrebbe essere difficile da raccogliere, soprattutto se il contribuente è presente nel mercato delle criptovalute da prima dell’introduzione di queste normative.