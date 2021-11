In arrivo il super green pass, nuova stretta per i «No Vax». Fugatti d’accordo: «Non possiamo perdere un’altra stagione turistica»

Evitare che possa ripetersi il rischio di una chiusura come quella cui il Covid ci ha obbligato lo scorso inverno.

Con questo messaggio il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti è intervenuto poco fa alla conferenza Stato- Regioni che sta raccogliendo i pareri dei diversi presidenti in vista dell’adozione da parte del Governo di nuove misure legate all’Emergenza Covid-19.

“Condivido la posizione espressa dal presidente Fedriga – ha esordito Fugatti – oltretutto, essendo presidente di una provincia che deve al settore turistico invernale una forte incidenza sul proprio prodotto interno lordo, vogliamo assolutamente evitare un blocco come quello già visto. Pensare di chiudere ora significa in pratica restare chiusi fino a maggio, come il Covid purtroppo ci ha già insegnato. Pertanto l’unica via possibile in questo momento è immaginare interventi diversificati fra chi è vaccinato e chi ancora no. Naturalmente nelle forme del massimo rispetto e del buonsenso, ma facendo ogni sforzo possibile per evitare le chiusure”

I contagi aumentano e il rischio di un incremento del tasso di ospedalizzazioni preoccupa sempre di più. Ecco perché le Regioni stanno andando in pressing sul governo, a cui hanno chiesto di fare in fretta e di mettere a punto una nuova strategia che da una parte limiti il dilagare della pandemia e dall’altra salvaguardi i vaccinati da eventuali restrizioni.

Si va quindi verso un super green pass solo gli immunizzati e guariti dal Coronavirus: chi non si sottoporrà alla vaccinazione sarà fortemente limitato nelle attività sociali.

L’idea è di darlo solo a chi si è vaccinato. Il tampone non basterà più. Il test antigenico o molecolare infatti avrà validità solo per lavorare e viaggiare in treno o sull’aereo.

La durata dovrebbe inoltre essere ridotta: per l’antigenico scenderebbe da 48 a 24 ore mentre per il molecolare da 72 a 48 ore. Per bar e ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema, stadi, discoteche, musei, mostre e sale giochi servira’ il super green pass. Sul tavolo anche l’ipotesi di renderlo obbligatorio su metro e autobus.

Chi non si sottopone alla terza dose o al richiamo perderà il certificato dopo 9 mesi dall’ultima inoculazione. Secondo quanto si è appreso già in questa sede potrebbero essere decisi alcuni provvedimenti, come la riduzione della validità del green pass a 9 mesi e l’obbligo delle terze dosi per sanitari e personale delle Rsa – ma non è escluso che il governo decida di rimandare tutto alla settimana successiva, varando un unico pacchetto.

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, ha dichiarato oggi che “ le chiusure generalizzate dopo le vaccinazioni non sarebbero sopportabili ” e ha sostenuto con forza che “ chi è vaccinato deve avere minori restrizioni “.

Sulla stessa linea Attilio Fontana della Lombardia, secondo cui è necessario un certificato verde che consenta attività solo a chi è vaccinato o guarito: “ Non deve esserci inerzia. È importante tutelare la sicurezza delle aperture, la continuità delle attività commerciali e imprenditoriali e chi ha fatto il proprio dovere rispettando le richieste dello Stato “.

Una cosa comunque è certa: la stretta nei confronti dei non vaccinati non si applicherà per gli uffici o i mezzi pubblici, come pure si era ipotizzato.

A ribadirlo è stato lo stesso ministero delle Infrastrutture, ma l’idea è stata cassata anche dai sindacati di categoria, secondo i quali senza personale ad hoc i controlli sarebbero “impossibili”. “Se si pensa di incaricare gli autisti di controllare i Green pass si è completamente fuori strada – dicono -. Servirebbe assumere personale addetto“.

Ma la stretta appare inevitabile. Escluso ormai il ricorso all’obbligo vaccinale per tutti – misura che non convince né palazzo Chigi né una larga fetta dei governatori – si ragiona al massimo per un obbligo esteso a determinate categorie, ma sul tavolo dell’imminente riunione tra Draghi, Gelmini, Speranza e i Governatori ci saranno soprattutto le nuove misure per il cosiddetto “super Green pass”. L’intenzione, com’è noto, è quella di vietare ai no vax l’accesso ai servizi di socialità, come cinema, teatri o ristoranti, in caso di cambio di colore delle Regioni.