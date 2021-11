Il direttore della Scuola di sci Pampeago su assicurazione e pass sulle piste :”Noi spiazzati ma non cambierà nulla”

Le piste da sci sono già riaperte in alcuni posti del Trentino. Gli sciatori fremono dalla voglia di affrontare di nuovo una discesa. Gli impianti però saranno accessibili a chi è munito di green pass.

Inoltre sono state annunciate dalle istituzioni alcune nuove limitazioni sulle piste. Al riguardo, noi de “La Voce del Trentino” abbiamo intervistato Sergio Doliana, il Direttore della Scuola sci di Pampeago.

Per l'intervista integrale clicca (qui).

La stagione sciistica in alcuni luoghi è già iniziata. Con i primi di dicembre si comincerà in tutti gli impianti trentini. Siete felici di ricominciare dopo l’anno scorso di stop?

“Assolutamente sì, l’anno scorso è stato per noi disastroso. Il mondo della montagna è stato fermato completamente e anche i maestri di sci non hanno potuto lavorare. Siamo felici di ricominciare sperando che tutti rispettino le norme imposte dal governo.

Siamo tutti pronti e fiduciosi di poter ricominciare a lavorare.”

Sono state annunciate delle nuove norme, si parla di assicurazione, divieti di sosta e limiti di velocità. Perché è stato deciso di mettere queste norme ora? E’ stata una cosa improvvisa?

“Sono delle norme studiate a livello governativo. E’ stata una proposta che ci ha spiazzato. Sta di fatto che comunque penso non cambierà tanto. Loro hanno messo queste regole per un discorso di sicurezza.

Per esempio l’assicurazione e il limite al consumo di droghe o di alcool sono legati a ciò che è accaduto in passato. Gli incidenti avvenuti negli scorsi anni erano legati perlopiù a persone che scendevano dai rifugi in stato di ebrezza.”

Per quanto riguarda l’assicurazione, aumenterà di molto i costi per i singoli? Quanto costerà e sarà possibile farla stagionale oppure anche giornaliera. Come funziona?

“Per ora è tutto in alto mare. Noi, maestri di sci, abbiamo sentito parlare di queste regole ma non sappiamo ancora se l’assicurazione è legata all’acquisto dello ski pass oppure se bisogna farla privatamente.

Per quanto riguarda i costi degli ski pass, non abbiamo ancora delle informazioni specifiche. Non abbiamo ancora le idee chiare. Queste sono delle regole che hanno messo un po’ di destabilizzazione per lo sciatore perché è stato anche deciso da poco. Bisognerà adeguarsi”.

E i limiti di velocità… Come saranno controllati e per quale motivo sono stati imposti? Non bastava il buon senso del singolo?

“Io non so assolutamente come si potranno controllare i limiti di velocità. Chiaramente sulle piste ci saranno i poliziotti ed i carabinieri come gli anni scorsi ma non so come faranno a stabilire chi va troppo forte e chi no”.

Secondo lei le nuove limitazioni ed il green pass obbligatorio sulle piste disincentiveranno lo sci?

“Secondo me la gente, ha molta voglia di andare a sciare. Secondo me questo non influenzerà il discorso delle presenze. Sicuramente avremo meno stranieri sulle piste, credo sia assodato.

Il cliente italiano però, nonostante il discorso green pass al quale bisognerà adeguarsi, ci sarà. Il mio pensiero è che quest’inverno si potrà lavorare bene, poi vedremo”.

Come maestri di sci, avete già avuto molte persone che vi hanno contattato per venire sulla neve?

“Assolutamente si. Io sono direttore della scuola di Pampeago ma ho sentito anche gli altri direttori e abbiamo ricevuto moltissime telefonate e mail. La richiesta c’è, è tanta e noi siamo fiduciosi di poter lavorare bene”.

Quindi vi aspettate di poter ricominciare la stagione in grande.

“Assolutamente sì. Speriamo anche nel tempo. A Pampeago, a causa del maltempo riapriremo nella settimana di Sant’Ambrosio”.