Urban Coffee Lab: tra ampliamento a Le Albere, tante idee innovative ed importanti riconoscimenti

Quando le idee sono vincenti, i risultati non tardano ad arrivare, basta avere pazienza, costanza, voglia di sperimentare e tantissimo impegno.

Urban Coffee Lab, nato nel 2016 come una sorta di locale/caffetteria di stampo americano in via Cavour, ora conta ben due locali: uno in via Cavour e uno al Le Albere.

Il connubio perfetto tra Vegan e American Food ha portato i due UCL a diventare tra i bar di Trento più affollati.

D’altronde… chi non vorrebbe rilassarsi nel weekend con un buon brunch?

Ce ne sono per tutti i gusti!

Per non parlare della Caffetteria e del menù giornaliero: i piatti proposti sono talmente buoni ed esteticamente colorati che viene solo voglia di ordinarli tutti!

Senza dimenticare la brillante trovata del creare due diversi menù (anche se simili) per i due locali!

Alla fine, dopo anni di lavoro e tante idee l’idea di Emanuele Faes si è rivelata vincente: è recentissima, infatti, la notizia dell’arrivo del premio “Eccellenze Italiane 2022”.

Ma non solo! Urban Coffee Lab sta lavorando per ampliarsi a Le Albere.

“Abbiamo deciso di ampliare e migliorare il locale per essere ancora più funzionali e completi possibile. La cucina verrà ampliata e stiamo collaborando con uno chef trentino molto rinomati per migliorare i piatti e portare in tavola quello che è sempre stato il nostro obbiettivo per il cliente: ovvero qualità e ricerca dei prodotti e delle proposte nuove e genuine. La cucina verrà ampliata per migliorare ulteriormente il servizio ed i tempi di attesa. Investiamo tutto e per tutto in Urban per portare a completamento un progetto dinamico e di alta qualità con i nostri format e filosofia che ci hanno sempre differenziato.

Il 25 novembre festeggiamo 5 anni di apertura di Urban e sono emozionato e carico

come se avessi appena cominciato perché non ho mai smesso di perfezionare e migliorare ogni aspetto! Grazie mille a tutti i nostri clienti che ogni giorno vengono a trovarci perché da Urban la prima regola è la soddisfazione dei clienti senza compromessi e barriere. – ci ha raccontato poi Emanuele – Siamo assolutamente contenti, e un ringraziamento va a tutto lo staff che c’è dietro alla realtà di Urban. È un punto di arrivo ma anche un punto di partenza. Il nostro lavoro è sempre stato continuo: si lavora per migliorare e per dare sempre il massimo sotto ogni aspetto. L’importante è continuare così, continuando a fissare degli obbiettivi non solo per affermarci come realtà, ma anche per portare a Trento un’esperienza sempre migliore e unica per distinguerci tra gli altri locali.“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Urban | Coffee & Brunch (@urbancoffeelab)

