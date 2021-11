Restrizioni per i No Vax, Fugatti: “Strada percorribile ma solo se i dati peggiorano”

Se i dati sul contagio da Covid 19 in Trentino continuassero a peggiorare, l’ipotesi di introdurre nuove restrizioni per coloro che rifiutano di immunizzarsi potrebbe essere un’opzione percorribile. Il presidente Maurizio Fugatti non esclude che un acuirsi delle infezioni possa portare anche a chiusure totali “sempre che il Governo autorizzi tale alternativa, – ha detto – attualmente considerata incostituzionale”.

Resta il fatto che in Trentino per il governatore la situazione è ancora sotto controllo, nonostante la nostra provincia confini con regioni che presentano dati sul contagio di gran lunga peggiori. Per l’assessore al turismo e allo sport Roberto Failoni la vaccinazione in questo senso è altamente auspicabile per la salvezza della stagione invernale alle porte.

La misura del controllo a campione del Green pass sulle piste da sci, già proposta dalla Conferenza delle regioni, dovrebbe aiutare. La certificazione verde rimane non obbligatoria per gli impianti all’aperto, ma secondo l’assessore rimarrebbe raccomandabile possederne una per una maggiore sicurezza di tutti i frequentatori dei complessi turistici.

Nel frattempo a livello nazionale i presidenti delle regioni hanno avanzato la richiesta di un Green pass rafforzato per i vaccinati nel caso di un cambio di colore. E ancora pare che sia sempre nelle intenzioni delle regioni chiedere all’esecutivo di preparare un decreto che introduca diversi limiti per i No Vax, che comprenderebbero più restrizioni nella vita sociale.

Ma a Roma frenano. “Ad oggi non sono necessarie ulteriori restrizioni: è sufficiente far rispettare le regole esistenti. Tuttavia se la situazione della diffusione del virus in alcune regioni dovesse aggravarsi, fino ad arrivare alla zona arancione, è evidente che il prezzo delle eventuali chiusure non lo possano e non lo debbano pagare i vaccinati”, ha scritto recentemente sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

La stessa ministra Mariastella Gelmini aveva ribadito che le decisioni finora assunte “consentono al nostro paese di restare aperto. Abbiamo l’84% di cittadini vaccinati con due dosi, il governo monitora con grande attenzione l’andamento dei contagi, sollecita la terza dose, ha varato indicazioni sui mezzi di trasporto, per il momento ci fermiamo qui”.

