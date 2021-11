A Cles torna la tradizionale Fiera di San Vigilio

Dopo lo stop dell’anno scorso dovuto alla pandemia, torna a Cles il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Vigilio, in programma dopodomani, domenica 21 novembre 2021.

Per permettere il regolare svolgimento dell’appuntamento, sarà in vigore dalle 6 alle 20 il divieto di circolazione e sosta in alcune vie e piazze.

Nello specifico si tratta di viale Degasperi, corso Dante, piazza Navarrino, piazza C. Battisti, via Roma, piazza Granda, piazza de Bertolini, via F. Filzi, piazzale Cominelli, via IV Novembre, via Martini e via E. Bergamo.

Pubblicità Pubblicità

Delle tre “fiere grandi” di Cles (quella di maggio, di gran lunga la più importante, e quella d’estate detta di San Rocco a ridosso di Ferragosto) la Fiera di San Vigilio ha forse l’origine più antica legandosi al commercio del bestiame prima dell’inverno.

Trattandosi di fiera, e non del consueto mercato del primo lunedì del mese, gli spazi assegnati ai banchi sono più ampi e oltre al solito quadrilatero tra Corso Dante, piazza Granda, via Bergamo e via Martini, interesserà anche il primo tratto di via Filzi e viale Degasperi.

Pubblicità Pubblicità