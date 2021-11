Sardegna: meta marittima anche d’inverno

Una delle mode che sta investendo il mondo del turismo nei tempi moderni è quella di soggiornare in località marittime nel periodo invernale.

Situazione questa congeniale a chi desidera rilassarsi contornato dal silenzio e da un clima temperato anche nei mesi più freddi, o per chi desidera godere delle bellezze naturali senza l’affluenza che c’è fra maggio e agosto. Così anche la meravigliosa Sardegna diventa luogo dove trascorrere non soltanto vacanze estive in costume da bagno, bensì anche in pieno inverno.



Partenza dall’Italia all’isola con il mare color smeraldo – Per anni, e accade anche attualmente, milioni di turisti europei hanno scelto mete esotiche per trascorrere le vacanze natalizie o autunnali al sole e al mare, tendenza che investe anche gli italiani con mete marittime ambite come le Maldive, Sharm el Sheik e anche il Messico, o anche Cuba, come sottolinea il sito lavocedeltrentino.it . Trascorrere le vacanze invernali in posto al caldo è una maniera di godersi due estati nello stesso anno per i molti amanti di ombrellone e tintarella.

Non è un segreto però che il mare abbia un fascino tutto particolare anche durante la stagione fredda. Alla scelta di vacanze invernali in località marittima concorre anche sicuramente il cambiamento climatico che ci sta regalando autunni e inverni sempre più miti.

Come anche descritto su lavocedeltrentino.it , la Sardegna vanta bellezze incredibili, come il suo mare di smeraldo e delle spiagge da favola. Non stupisce, quindi che sia, per eccellenza, una delle mete estive preferite dagli italiani e dai turisti stranieri, facendo registrare quasi nove milioni di visitatori solo nell’estate 2021, ma acquistando sempre più popolarità come luogo di villeggiatura altresì nei periodi più freddi.

Vediamo ora come raggiungere la Sardegna, possibilità offerta in svariati modi dalle principali città italiane. Consultando il sito di Traghettilines.it , si può, ad esempio, raggiungere l’isola in traghetto da Genova, Livorno, Savona, Piombino, Napoli e Civitavecchia, e quindi imbarcare la propria auto o il proprio mezzo.

La tratta marittima che congiunge le città dello Stivale agli scali marittimi sardi consta di almeno otto ore di viaggio, senza contare che durante la bassa stagione sono presenti anche meno tratte o queste non sono sempre disponibili, essendo proposte in giorni specifici. Via aereo, invece, l’isola è raggiungibile comodamente dall’aeroporto di Verona in circa un’ora e mezza, da quello di Venezia in meno di due ore di volo, oppure anche da Treviso, ma con scalo.

Per chi ha solo un weekend per godersi l’isola, è perciò consigliabile, una volta arrivati, noleggiare un’auto su DiscoverCars.com , anche perché si possono evitare le manutenzioni “pre-partenza” come controllo acqua, pressione gomme e altre consuetudini per la sicurezza che sono assolutamente necessarie, prima di mettersi in viaggio.

Su YouTube.com si può ascoltare Loredana Bertè cantare “Il mare d’inverno”, canzone celebre del 1984 e scritta a quattro mani da Enrico Ruggeri e Schiavone, nel quale si sottolinea come quella del mare d’inverno sia un’idea rara e “qualcosa che nessuno mai desidera”. Evidentemente i tempi sono cambiati.

Il turista che si recherà a visitare la splendida Sardegna nei mesi più freddi troverà ovviamente molte attività ricettive chiuse, ma con molta probabilità è proprio una delle cose che si cerca da una vacanza invernale in zone di mare: silenzio, clima mite e spazio.