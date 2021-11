“Noi, soggetto del desiderio”: a Romeno si parla di desideri al femminile con la sociologa Roberta Zambelli

Domani sera, venerdì 19 novembre alle 20, nella settimana che precede la giornata contro la violenza sulle donne, al piano terra della sede comunale di Romeno si terrà un appuntamento dedicato a capire se e quanto le donne siano libere di desiderare quello che vogliono.

Organizzano le Giustine Wemp, gruppo di ragazze protagoniste del progetto “WE – Women empowerment Val di Non”, con la collaborazione e il sostegno delle amministrazioni comunali di Romeno e Cavareno.

Le Giustine Wemp sono un gruppo formato da ragazze delle Valli del Noce che si sono fatte conoscere durante una serata dedicata al rafforzamento delle potenzialità femminili organizzata a fine settembre al parco Doss di Pez a Cles.

Il nuovo evento di domani sera sarà l’occasione per continuare ad esplorare il tema dell’empowerment, al femminile ma non solo. Si parlerà di desideri, dell’importanza di seguire le proprie aspirazioni e dei motivi per cui questo sembra essere più difficile per le donne.

Il 25 novembre sarà la giornata contro la violenza sulle donne. I femminicidi non si fermano, le violenze psicologiche nemmeno. Spesso i desideri delle donne restano in un angolino nascosto del loro cuore. A volte perché qualcuno le sottomette, le riempie di terrore. A volte invece sono le donne stesse che sovrastate dal loro ruolo di compagne, mogli, madri o figlie rinunciano stoicamente a compiere scelte, a realizzare sogni che le renderebbero felici e appagate.

La serata si inserisce quindi nel quadro della celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne. Per prepararla, le Giustine Wemp sono entrate in contatto con Roberta Zambelli (nella foto), giovane studiosa di uguaglianza di genere e “cercatrice della ricchezza nella diversità”, come lei stessa ama definirsi.

La dott.ssa Zambelli è una sociologa specializzata in studi di genere. Dopo gli studi a Trento, si è specializzata in gender studies con una laurea conseguita presso la scuola di alti studi in scienze sociali (EHESS) di Parigi. Dopo la laurea ha lavorato per tre anni a Lione, per un’associazione e casa editrice femminista. Ora che è tornata in Italia, si dedica a portare avanti progetti sul tema che più la appassiona.

Insieme, le Giustine Wemp e Roberta Zambelli, hanno deciso di non parlare delle forme più comuni di violenza, che rimangono comunque preoccupanti, ma di interessarsi alla svolta necessaria al fine di giungere ad un vero cambiamento. Desideri contro la sopraffazione da parte di altri, consapevolezza come leva per decidere autonomamente e volersi bene.

L’incontro è organizzato con il gentile sostegno delle amministrazioni comunali di Romeno e Cavareno e, come detto in apertura, si terrà alle ore 20.00 al piano terra della sede comunale di Romeno, in via Zucali n. 29.

Per maggiori informazioni e per contattare le Giustine Wemp, basta seguire il loro profilo Instagram @giustinewemp o cercate l’evento su Facebook.