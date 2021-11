Furti domestici a Trento: ecco la situazione della nostra provincia

Qual è la situazione relativa ai furti domestici nella provincia di Trento? I furti domestici, si sa, sono uno dei reati più temuti, e un report autorevole quale quello de “Il Sole 24 Ore”, denominato “Indice della Criminalità”,consente di avere un quadro molto nitido da questo punto di vista

Statistiche confortanti, ma la minaccia non va trascurata – Si può affermare fin da subito che la provincia di Trento rientra tra quelle più sicure d’Italia per quel che riguarda questo tipo di minaccia, ciò tuttavia non significa che il problema sia assente, o che possa essere preso sottogamba.

Tra le 106 province italiane quella di Trento è, per numero di furti domestici, all’ottantunesimo posto: nella provincia trentina si sono registrati, durante il 2020, 607 furti di questo tipo, cifra che corrisponde a 111,8 episodi ogni 100.000 abitanti.

Il poco invidiabile primato in questa speciale classifica spetta a Ravenna, con 410,9 furti ogni 100.000 abitanti, seguita da Bologna e da Modena, mentre la provincia in assoluto più virtuosa è risultata essere Verbania, con appena 55,3 furti domestici ogni 100.000 abitanti.

Considerando la classifica nel suo complesso, dunque, la posizione occupata da Trento può essere considerata positiva, come detto però non è il caso di cadere in facili entusiasmi, sia perché 607 furti domestici in un anno non rappresentano una cifra trascurabile, e sia perché queste statistiche considerano i soli episodi per cui si è sporto denuncia, di conseguenza non è affatto improbabile che il numero effettivo di questi reati sia superiore, a Trento come in tutte le altre province italiane.

Rendere più sicure le proprie case è fondamentale – Proteggere efficacemente le proprie case, dunque, deve essere una priorità per tutti i cittadini, e se ci si chiede come fare, ovviamente, non esiste una soluzione univoca.

Anzitutto è fondamentale che l’abitazione sia sufficientemente sicura a livello strutturale, dunque dev’essere protetta da una buona porta blindata, anzitutto, come anche da serramenti che assicurino elevate capacità di resistenza alle effrazioni.

È interessante sottolineare che in questo settore si sono registrate molte novità interessanti negli ultimi tempi, si pensi ad esempio alle eleganti porte blindate da esterno proposte da arieteporteblindate.it, assolutamente perfette le villette e le abitazioni indipendenti in cui si pretende sicurezza senza però rinunciare al design.

Anche dei sistemi di videosorveglianza e gli impianti antifurto possono essere provvidenziali per la protezione della casa, e anche da questo punto di vista le novità non mancano affatto, si pensi ad esempio agli impianti domotici, tramite cui si può controllare la propria abitazione direttamente sul proprio smartphone in qualsiasi luogo ci si trovi, oppure agli antifurti fumogeni i quali, quando scatta l’allarme, piuttosto che emettere rumore rilasciano una fitta coltre di fumo, assolutamente innocua per l’uomo ma in grado di annullare completamente la visibilità negli ambienti per diversi minuti, rendendo impossibile portare a termine l’azione criminale.

A livello generale, si può senz’altro affermare che oggi rendere più sicura la propria casa richiede investimenti di gran lunga più leggeri rispetto al passato, e questo è un motivo ulteriore per adottare tutti gli accorgimenti utili per scongiurare la possibilità di divenire vittime di un furto di questo genere.