Ecco perché hai bisogno di una VPN in Italia

L’Italia si classifica come “libera” nel rapporto Freedom House Freedom on the Net 2017. Questo significa che internet è accessibile all’interno dell’Italia, e c’è poca, se non nessuna, interferenza del governo o censura dei contenuti.

Tuttavia, i contenuti televisivi sono regolarmente censurati, così come alcuni contenuti per adulti e i siti di scommesse stranieri.

Oltre a rendere sicura la tua connessione a Internet e a proteggerti dalla sorveglianza del governo, dai virus e dagli hacker, l’uso di una migliori VPN cambia il tuo indirizzo IP e ti dà accesso a siti web e siti di streaming da tutto il mondo.

Mentre il torrenting non è illegale in Italia, diversi siti di torrenting sono stati chiusi negli ultimi anni, quindi assicurarsi una VPN che permetta il torrenting sui suoi server è essenziale. Il numero di server e le posizioni dei server sono fondamentali per accedere ai contenuti che vuoi in tutto il mondo.

Scegliere una VPN con server in Italia ti fornisce un accesso sicuro e protetto ai siti di streaming italiani, come RaiTV , così come ai canali di trasmissione gratuiti come Canale 7. Se vuoi accedere a contenuti geo-bloccati, in particolare dagli Stati Uniti, allora scegli una VPN che possa aggirare i blocchi più rigidi messi in atto da siti come Netflix e altri siti popolari.

Una VPN che offre supporto in italiano è anche un vantaggio. Tuttavia, la maggior parte delle VPN moderne sono user-friendly, il che significa che anche senza supporto linguistico, non dovresti avere problemi a configurarle e ottenere una connessione internet sicura e privata.

Posso usare una VPN gratuita in Italia? – Tecnicamente, sì. Ma se possibile, ti consiglio vivamente di utilizzare una VPN a pagamento. Le VPN gratuite hanno misure di sicurezza più deboli, caratteristiche inferiori e meno scelte di server. Inoltre, come molti altri servizi online “gratuiti”, queste VPN spesso fanno ancora soldi su di te raccogliendo i tuoi dati e vendendoli agli inserzionisti. Per evitare tutto questo e navigare su internet in Italia in tutta tranquillità, vale la pena investire in una VPN premium.

È illegale scaricare torrent in Italia? – No – lo stesso file sharing è completamente legale. In Italia è illegale monitorare le attività P2P di qualcuno, per cercare di coglierlo in fallo nella pirateria. Detto questo, trarre un guadagno finanziario dal file sharing è illegale, come nella maggior parte dei paesi. Negli ultimi anni, ci sono stati anche sforzi per reprimere le piattaforme di torrenting, con molti dei siti più famosi – tra cui The Pirate Bay – che sono stati banditi negli ultimi dieci anni.

Usare una VPN in Italia è legale? – Sì – è del tutto legale usare una VPN in Italia. L’Italia ha generalmente delle leggi abbastanza rilassate riguardo ad internet, e questo si estende anche all’uso della VPN. Non ci sono leggi di alcun tipo contro la protezione del tuo computer in questo modo, né ci sono mai state. Se usi quella VPN per commettere reati – come la pirateria – è una questione completamente diversa.

Posso sbloccare Netflix in Italia usando una VPN? – Assolutamente sì. Sbloccare Netflix USA è uno dei motivi più comuni per cui le persone usano una VPN in Italia. Tutte le mie scelte raccomandate ti permetteranno di farlo, con ExpressVPN, CyberGhost e HMA che sono particolarmente forti in questo settore. Se stai cercando di utilizzare una VPN gratuita, tuttavia, non ci sono garanzie che sarai in grado di sbloccare qualsiasi contenuto geo-bloccato – anche Netflix.