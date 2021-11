Covid, quarta ondata: la minaccia sul turismo anche in Trentino

Il vicino Alto Adige è a rischio zona gialla per l’alto numero dei contagi e anche in Trentino la minaccia della cosiddetta ‘quarta ondata’ potrebbe mettere a rischio il turismo per la stagione invernale.

Quello che non ci vuole dopo un anno di stop è proprio il rischio di non ripartire in modo positivo. A mostrare un quadro a tinte fosche per la provincia è anche Guido Bertolaso, attuale referente per la campagna vaccinale in Lombardia.

Nel corso del suo intervento nella trasmissione radiofonica Zapping su Radio Rai 1, Bertolaso azzarda un pericoloso accostamento tra la realtà locale e quella della provincia di Bolzano.

Cautamente interviene l’assessore al turismo e all’economia Roberto Failoni, secondo il quale la decisione di applicare ulteriori restrizioni spetta al governo e non certo seguendo il più che severo esempio austriaco che impone il lockdown ai non vaccinati.

La speranza al momento è che la situazione altoatesina dei contagi possa migliorare per non rischiare ulteriori rischiose similitudini che non rispecchiano la realtà di un territorio prudente dal punto di vista della prevenzione. Per ciò che riguarda il territorio locale, gli obiettivi di afflusso turistico per i prossimi dieci anni sono infatti ambiziosi e prevedono un aumento di almeno quattro milioni di visitatori.

Per ciò che riguarda gli impianti sciistici Failoni aveva comunque affermato che “come non mai la collaborazione tra Trento e Bolzano sta dando i suoi frutti. Questi mesi difficili ci hanno permesso di spiegare a Roma che l’industria dello sci non è solo tempo libero, ma che anzi si tratta di un motore irrinunciabile dell’economia delle nostre valli”.

