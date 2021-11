Coronavirus: Crescono ancora i ricoveri in Trentino. Oltre il 75% sono «no vax»

Il numero dei tamponi rimane molto elevato – 11.000 circa quelli analizzati ieri – ed anche il riscontro di nuovi casi positivi segue di pari passo: e così ieri sono stati individuati altri 37 casi positivi al molecolare (su 529 test effettuati) e 58 all’antigenico (su 10.405 test effettuati).

I molecolari hanno inoltre confermato 48 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Da notare inoltre il numero dei nuovi ricoveri: ieri altre 10 persone sono state accolte in ospedale, a fronte di 6 dimissioni che portano il totale dei pazienti covid a 32 (+4); sempre 5 i ricoverati in rianimazione. Oltre il 80% dei ricoverati sono non vaccinati, mentre il rimanente 20% sono anziani con più di una patologia, in alcuni casi anche grave. La maggior parte dei contagiati confinati in casa con sintomi è non vaccinata ed è di età trasversale. Ci sono ragazzi anche sotto i 25 anni.

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina la cifra raggiunta era pari a 815.470: in questo numero sono comprende anche 372.568 seconde dosi e 26.055 terze dosi. Oggi ci sono 12 guariti in più che portano il totale a 48.261

Qualche altro dato sui nuovi contagi: in fascia over 80 troviamo 4 casi nuovi che diventano 12 sia nella fascia 70-79 sia in quella 60-69 anni.

C’è anche un bambini sotto i 2 anni mentre fra ragazzini e ragazzi fra 3 e 19 anni i nuovi casi sono uan quindicina. Ieri le classi in quarantena erano 9.

