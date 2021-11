Come si montano le catene? Te lo insegna il laboratorio di sicurezza stradale al Teatro Tenda in località Casae di Vallarsa

Come si montano le catene? -Il laboratorio di sicurezza stradale sarà sabato 27 novembre al Teatro Tenda in località Casae di Vallarsa.

Un’operazione che per molti è semplice e familiare, per altri può rivelarsi un vero ostacolo. Ecco l’opportunità per farsi spiegare come agire. Tra le altre cose, il laboratorio è organizzato per diventare anche una piccola occasione di incontro.

Il programma: ore 10, con la Polizia Locale di Vallarsa, “Normativa e buone prassi”; ore 11, con Mirko Zendri dell’Autofficina Zendri e Denis Briccio di Briccio Racing: come si montano le catene; tipi di pneumatici e consigli per l’uso; l’importanza della convergenza. Alle 13 musica con “I randagi”.

A corredo dell’evento ci saranno il mercatino dei prodotti locali, l’esposizione di veicoli Suzuki a cura di Trinco Ugo Snc, l’esposizione di accessori auto a cura dell’Emporio delle 4 ruote. Saranno esposti anche alcuni “bolidi” senza motore della popolare competizione “La Caretera”, i cui organizzatori non vogliono mancare. Per tutta la durata dell’evento sarà attivo il servizio bar e ristoro. Per accedere alla tensostruttura sarà necessario il Green pass.

L’assessore comunale al turismo, Matteo Rossaro, spiega: «Abbiamo scelto un periodo un po’ scarico di iniziative, come novembre, per pensare un’occasione di incontro e formazione. Novembre è anche il mese in cui scatta l’obbligo di montare pneumatici da neve o avere le catene a bordo. Questi i due motivi alla base dell’idea che ci è venuta per mettere in contatto le persone sia con chi si occupa professionalmente di automobili, sia con chi può fornire tutte le spiegazioni normative del caso.

L’occasione di imparare qualcosa sul montaggio delle catene – per qualcuno sono un vero problema – è arricchita anche dalla presenza degli espositori e dal momento conviviale. Ci auguriamo che questa iniziativa possa dunque attrarre in Vallarsa anche i roveretani, diventando quindi una nuova occasione per far conoscere il nostro territorio».

