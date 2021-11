Rankia Premi 2021: per decidere chi è il miglior broker in Italia

La prima edizione di Rankia Italia Awards 2021 sceglierà il miglior broker d’Italia attraverso una giuria formata dalla sua comunità di utenti e dall’analisi di mercato degli esperti.

La prima edizione dei “Rankia Italia 2021 Awards” è stata recentemente annunciata nella categoria Stock Market per il miglior broker dell’anno.

Quanto sopra è dovuto a una selezione di candidati scelti dal team di Rankia e dove diversi fattori sono stati presi in considerazione per la selezione.

Diamo un’occhiata più da vicino ai premi Rankia Italia 2021.

Premi Rankia Italia: 2021 – Come già detto, questa è la prima edizione di Rankia Italia 2021 e il sito web è ora disponibile per il voto.

Come suggerisce il nome, questo premio consiste nel premiare i migliori broker dell’anno 2021 secondo una selezione molto attenta dei candidati in cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori o criteri: Presenza sul mercato; interesse e opinioni dei lettori durante l’anno nella comunità di Rankia.

Va notato che le persone che scelgono i candidati finali sono i lettori del sito web di Rankia.

Quando si chiudono le votazioni – Le votazioni per questi premi si chiudono il 2 dicembre 2021. Quindi, per partecipare e votare, clicca qui. Una volta che hai cliccato sul seguente link, puoi iniziare a votare per il “miglior Broker dell’anno”.

Categorie di voto – Per avere un’idea del tipo di categorie che appariranno nella votazione, vi daremo una nozione delle 8 categorie che sono state create da Rankia Italia e che vi permetteranno di selezionare una sola opzione (scegliere un Broker).

1: Miglior Broker 2021

2: Miglior broker di trading di opzioni e futures 2021

3: Miglior Broker Multiprodotto 2021

4: Migliore applicazione mobile per investire 2021

5: La migliore piattaforma per il trading 2021

6: Miglior broker di trading CFD 2021

7: Miglior servizio clienti 2021

8: Miglior scambio di criptovalute 2021

Ora, per conoscere il miglior Broker a seconda della categoria di selezione, è necessario conoscere i Broker che partecipano a questa votazione; per questo motivo, verrà pubblicata la lista dei Broker e le categorie in cui sono nominati, così come una breve panoramica dei broker con più nomination:

Per concludere, possiamo dire che questa edizione dei Rankia Awards 2021 nella categoria Stock Market per il miglior broker dell’anno ci aiuterà ad avere un’idea migliore di quale sia il miglior broker dell’anno in ogni categoria, aiutandoci così a scegliere uno di loro per investire in modo rapido, sicuro ed efficiente.

Il tappeto rosso è stato steso. Non vi resta che votare e aprire la busta con i vincitori. Aspettiamo con ansia quel momento!