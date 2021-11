Lavori in vista ai cimiteri di Dercolo, Quetta e Lover

Lavori in vista ai cimiteri comunali di Dercolo, Quetta e Lover, frazioni di Campodenno.

È stato approvato in linea tecnica da parte della giunta comunale il progetto redatto dal geometra Paolo Paoli, per un costo complessivo di 250 mila euro, di cui 180.501 euro per lavori e 69.499 euro come somme a disposizione dell’amministrazione.

Nello specifico, come detto, gli interventi riguardano tre dei cinque cimiteri comunali: Dercolo (per cui si prevedono opere per 73.449,65 euro), Quetta (59.773,21 euro) e Lover (47.278,14 euro).

Come spiega il sindaco di Campodenno Daniele Biada, i lavori si sono resi necessari per la messa in sicurezza principalmente degli accessi, dei percorsi pedonali e delle murature perimetrali dei tre cimiteri.

«Gli interventi previsti puntano a riqualificare i cimiteri, rendendoli sicuri e funzionali – sono le parole del primo cittadino –. In passato abbiamo lavorato su quelli di Campodenno e Termon, ora ci dedichiamo a quelli di Dercolo, Quetta e Lover che hanno urgente bisogno di manutenzione e di ripristinarne il decoro».

L’approvazione in linea tecnica della progettazione preliminare da parte della giunta comunale è finalizzata alla presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento sui canali di contribuzione della Provincia autonoma di Trento, in particolare sul Fondo di Riserva.

Una volta ottenuto il finanziamento, il progetto, in quanto prevede una previsione di spesa superiore ai 200 mila euro, verrà portato all’esame del Consiglio comunale.

Il primo cimitero interessato dai lavori sarà quello di Dercolo, dove verranno messi in sicurezza l’ingresso, le zone ammalorate della muratura perimetrale compreso il cancello in ferro, la pavimentazione, con la completa rimozione delle piastre attuali e la posa di nuovi cubetti in porfido, e la scala. Esternamente si prevede di realizzare un nuovo parcheggio con 16 posti auto, con l’eliminazione dell’attuale zona a verde, risolvendo così anche il problema d’accesso. Verrà poi messa a dimora, a est e a sud, una siepe a protezione del parcheggio dai terreni agricoli circostanti.

Per quanto riguarda il cimitero di Quetta, invece, l’intento è quello di mettere in sicurezza l’accesso principale, con la demolizione e il rifacimento della scalinata, e di sistemare i muri perimetrali. Anche la pavimentazione in porfido sarà rifatta.

Al cimitero di Lover, infine, l’intervento principale riguarderà il rivestimento esterno in lastre di porfido, che sarà rinforzato e messo così in sicurezza. Saranno riposizionate inoltre le cordonate interne che presentano maggiori criticità, anche se per risolvere definitivamente il problema la soluzione migliore sarebbe quella di rifare completamente la pavimentazione.