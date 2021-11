Covid: neonato ricoverato al Santa Chiara, è attaccato al respiratore

Il virus non risparmia nessuno, nemmeno i più piccoli. Lo conferma il ricovero in ospedale di un neonato di appena un mese. Il bimbo, attaccato al respiratore, si trova all’ospedale Santa Chiara e per il momento le sue condizioni sono considerate stabili.

Si tratta del primo caso di un bambino così piccolo che presenta sintomi nonostante in passato ci siano stati altri neonati positivi al Covid ma asintomatici, presi i carico dall’Azienda sanitaria.

A questo proposito i vertici sanitari locali hanno già avviato una campagna dedicata alle vaccinazioni delle donne in gravidanza, per la protezione di madre e figlio durante la gestazione e nei primi mesi di vita.

Con l’arrivo della variante Delta si è dimostrato come il contagio si sia diffuso maggiormente tra i giovanissimi, ma con sintomi lievi e un decorso relativamente rapido della malattia. Nella quasi totalità dei casi non si sono rilevate conseguenze.

Preoccupa invece il possibile diffondersi in questa fascia del temuto virus sinciziale (la media è di tre nuovi pazienti al giorno) e di altri virus respiratori, motivo per il quale la Asl locale ha deciso per l’acquisto in via preventiva e in presenza di altre apparecchiature, di un nuovo ventilatore polmonare destinato al reparto di pediatria e neonatologia.

E se è vero che durante i quasi due anni di chiusure e restrizioni l’incidenza delle infezioni si è notevolmente ridotta, il relativo maggiore isolamento ha anche ridotto la risposta degli anticorpi alla circolazione del patogeno.

Un dato che più in generale inizia a preoccupare, in piena stagione autunnale, è quello dell’aumento dei ricoveri ospedalieri per infezioni da Covid 19.

Anche se a debita distanza dalle cifre che caratterizzavano l’emergenza sanitaria in zona gialla, i posti letto liberi nelle strutture trentine si stanno riducendo.

Il numero dei pazienti ricoverati in tutta la provincia di Trento nelle ultime 24 ore è passato da 22 a 30. A fronte di sole tre dimissioni, sono stati accolti altri 11 pazienti.