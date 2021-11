Polo natatorio Trento: Il nuoto Trentino insieme alle minoranze attaccano il Sindaco Ianeselli

La telenovla della costruzione del polo natatorio di Trento si arricchisce di due nuove puntate. Ed ambedue importanti.

Con una lettera aperta i presidenti della Rari nantes, Di Buonconsiglio nuoto, Nuotatoti trentini e Team nuovo Trento, praticamente il nuoto trentino nessuno escluso scrivono una lettera aperta al Sindaco Franco Ianeselli.

«Lo sport è pragmatismo, concretezza, impegno quotidiano» – esordiscono i presidenti che ritengono «siano assolutamente inutili “giri di parole”, interpretazioni, azioni volte alla polemica sterile o alla ricerca di soluzioni di compromesso al ribasso che non ci porterebbero realmente da nessuna parte».

Nella lettera ecco le richieste già più volte illustrate nelle opportune sedi dai presidenti ma a quanto pare ancora inascoltate.

«Trento ed il Trentino – scrivono – come gran parte degli altri Comitati Regionali (esclusi i soli Comitati dell’Alto Adige, della Basilicata e del Molise), deve poter contare su una vasca olimpionica da 50 m. e su una vasca di profondità variabile per attività didattiche e per il riscaldamento/defaticamento (di dimensioni anche ridotte rispetto alla prevista vasca da 25 m. X 16,5 m.) e con pontone mobile:

a) per aver garantiti idonei spazi per la preparazione e l’allenamento, sia in vasca da 25 m. (20 corsie) che in vasca da 50 m. (10 corsie);

b) per aver garantiti idonei spazi, utilizzabili nella quotidianità della gestione dell’impianto, per la didattica (scuola nuoto rivolta soprattutto ai bambini) e per il benessere (acquagym ed attività similari rivolte ad adulti ed anziani non agonisti);

c) per poter organizzare le attività federali e gli eventi previsti a livello regionale che necessitano già, ad oggi, della vasca da 50 m. e che attualmente si svolgono gioco forza fuori Provincia (nuoto di fondo, salvamento, pallanuoto);

d) per organizzare eventi (federali e non) di livello nazionale ed internazionale, garantendo da una parte il pieno sviluppo del nostro settore agonistico nelle varie discipline, dall’altra un’importante ricaduta di indotto sulla città di Trento.

La non realizzazione della vasca didattica e di riscaldamento/defaticamento permetterebbe di soddisfare solo ed esclusivamente la parte legata all’allenamento, compromettendo le altre prospettive, fondamentali per il pieno sviluppo del movimento e per una importante ricaduta anche economica sul territorio. Andrebbe poi a precludere tutte quelle attività di avviamento al nuoto e legate al benessere che necessitano di uno spazio didattico con profondità variabile».

« Trento, per tradizione, risultati e per numeri – aggiungono – chiede con forza sia risolta in via definitiva la problematica riguardante gli spazi per la disciplina dei tuffi. La proposta discussa fino a qualche settimana fa prevedeva la realizzazione di uno spazio che dava soddisfazione alle varie esigenze, partendo dalla predisposizione di una serie di trampolini da 1 m. e 3 m. fino alla realizzazione di una piattaforma a diverse altezze compresa quella da 10 metri e relativa vasca con profondità idonea all’uopo. Il venir meno di tale prospettiva, considerata l’attuale disponibilità di strutture obsolete e inadeguate e di spazi assolutamente insufficienti non permette il pieno sviluppo di un movimento che ha portato Trento ed il Trentino, grazie ai suoi atleti, ad essere conosciuto nel Mondo.

Nel pieno rispetto dei ruoli e di chi ha la responsabilità delle scelte politico amministrative in un momento così difficile, chiediamo quindi;

• che si individui nei tempi più rapidi possibili la soluzione progettuale definitiva, senza ulteriori rinvii o perdite di tempo;

• che nel definirla si facciano scelte lungimiranti e di prospettiva, non trovandoci, magari fra qualche tempo, a dover rincorrere soluzioni di ripiego che ad oggi potrebbero invece rientrare a pieno titolo, in modo organico, nel progetto e nella sua successiva realizzazione.

Con la presente siamo anche a ribadire la piena disponibilità della Federazione Italiana Nuoto, locale e nazionale, a sedersi fin da subito ad un tavolo di lavoro per ragionare sulle migliori modalità di gestione e sull’inserimento di tali strutture nel circuito di eventi, manifestazioni, collegiali e stage a livello nazionale ed internazionale».

L’altra puntata la scrivono le minoranze comunali che intervengono a sostegno delle squadre natatorio di Trento.

In una nota a firma dei capi gruppo Andrea merler, (Trento unita), Bruna Giuliani, (lega) e Giuseppe urbani, (fratelli d’Italia) chiedono la convocazione del consiglio comunale straordinario per il giorno 23 novembre 2021. «Crediamo – si legge nella nota delle minoranze – che spendere 11 milioni di euro per il nuovo Polo natatorio non possa far nascere lo stesso monco, ossia senza la vasca da 25 m, necessaria per il defaticamento, per l’allenamento degli atleti, ma anche per attività didattiche per la crescita dei nostri giovani. Alla luce dell’importanza di investimento occorre investire una somma suppletiva, di circa 2,5 milioni per effettuare un polo d’eccellenza».

Le idee della minoranze sul polo natatorio sono ormai conosciute: «Legare il tema dello sport del nuoto anche a manifestazioni nazionali e internazionali che consentano un ritorno economico dell’investimento fatto è una via assolutamente necessaria, nella progettazione di nuove opere pubbliche».