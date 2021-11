«Il mondo di Ieri. Ricordi di un europeo» di Stefan Zweig. In un’Europa divisa «Il mondo di ieri» rimane attuale

I prati verdi smeraldo dei dintorni di Salisburgo sfrecciano veloci al di là del finestrino del treno. In mano, ad accompagnarmi in questo viaggio, “Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo” di Stefan Zweig.

I classici non compaiono nelle liste editoriali dei libri più venduti, raramente vengono consigliati per i regali di Natale. Un peccato, perché per capire chi e come siamo, il passato ci può mostrare la strada.

Stiamo vivendo una pandemia, ogni giorno ascoltiamo con ansia le ultime notizie al televisore, spesso seguite da discorsi vuoti come quelli in campagna elettorale. In Francia e non solo, i partiti di destra si sono risvegliati e raccolgono positivi riscontri, si teme la crisi economica, i migranti, l’insicurezza del futuro.

Stefan Zweig nacque nel 1881, nell’ultimo bagliore dell’impero austroungarico, in una famiglia dell’allora emergente borghesia ebraica. Prima di austriaco, prima di ebreo, prima di scrittore, si è sempre definito “un europeo”, e lo fu di certo.

Finito il liceo, durante gli anni dell’università visse a Berlino e poi a Parigi, traducendo, leggendo moltissimo e stringendo legami che sarebbero durati nel tempo con i più diversi esponenti culturali dell’epoca, trovando persino un modo per aggirare la censura negli anni della guerra, per poter mantenere i contatti.

Alla caduta dell’impero austroungarico trovò rifugio in una villa (tuttora esistente, purtroppo non aperta al pubblico) sul monte dei Cappuccini a Salisburgo, dove ospitava la crème de la crème dei musicisti, filosofi e scrittori suoi contemporanei nonché legati a lui da un forte legame di amicizia.

Stefan Zweig non fu soltanto un grande scrittore e personaggio, ma venne in aiuto anche dei singoli. Alla fine del 1932 una donna lo implorò di intercedere per salvare il marito antifascista prigioniero e condannato a morte in Italia, così scrisse direttamente a Benito Mussolini, sapendo che il Duce era un suo accanito lettore, e riuscì così a chiedere e ottenere la grazia per quest’uomo che non aveva mai visto.

Nella sua autobiografia “Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo” ci accompagna anno per anno: l’infanzia, il liceo e l’esplosione culturale Vienna di inizio secolo, la Prima Guerra Mondiale, il dopoguerra, la depressione, il crollo della moneta, il rafforzarsi dei nazionalismi e la salita al potere di Hitler.

Una corsa lungo la storia che termina con un destino da esule e la sua tragica fine, uno scrittore i cui libri nella propria lingua venivano bruciati. Ma cos’è uno scrittore se non può più esprimersi nella sua lingua madre? La sua scrittura, quasi lirica senza essere patetica, ci accompagna fino all’ultima riga. Mai datata né obsoleta, ma piacevole e con un’eleganza tutta viennese.

La mia generazione non ha conosciuto guerre o carestie, siamo i figli dell’Europa Unita. I classici, questi saggi alle nostre spalle, sono pronti a ricordarci gli errori del passato. “Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo” è un unico grande invito al restare uniti, come popoli, come europei, e a non rifugiarsi dietro faziosi nazionalismi.

Perché non regalare un classico anche ai lettori più giovani? Per Natale, quest’anno, regalate “Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo” di Stefan Zweig.

A cura di Benedetta Quaiatto

Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo – di Stefan Zweig – Garzanti, 2014

Traduzione di Loredana Paladino pp. 460 € 10,00