Scontrino elettronico e piattaforma Woocommerce: oggi è possibile grazie ad un plug-in italiano

Woocommerce è la più grande piattaforma per quel che riguarda gli shop online, lo scontrino elettronico è il nuovo che avanza e che sta cambiando il modo di svolgere una parte molto importante del proprio lavoro.

Lo scontrino elettronico è stato introdotto dalla stessa Legge di Bilancio che ha previsto la fattura elettronica e i corrispettivi telematici. Si credeva inizialmente che per emetterlo occorresse dotarsi di un registratore di cassa apposito, salvo poi scoprire che non è esattamente così.

Da oggi grazie al plugin WordPress lanciato da Gestisco Italia sarà possibile emettere lo scontrino elettronico semplicemente dalla piattaforma Woocommerce. Il tutto semplicemente grazie a un’azienda italiana. Se ne vuoi sapere di più collegati al sito fatturapro.click e continua a leggerci.

Lo scontrino elettronico non è più un nemico – Gestisco Italia è un’azienda che pensa alla funzionalità aziendale online. In grado di assistere tutte le forme societarie a 360 gradi, offre soluzioni su misura per ogni tipo di organizzazione. Uno dei servizi per cui ad oggi le aziende maggiormente si rivolgono a loro è la gestione di tutto quello che riguarda la fatturazione elettronica.

Tutto questo si deve alla capacità che Gestisco Italia ha avuto di offrire un sistema estremamente semplice, riuscendo a fare chiarezza su un argomento che inizialmente spaventava e non poco i commercianti italiani.

Abbiamo iniziato dalla fattura elettronica vista come un mezzo per controllare tutti i cittadini, perchè presentata come la soluzione all’evasione fiscale, ben presto il suo potenziale, soprattutto per quel che riguarda la semplificazione del lavoro, l’ha fatta apprezzare.

Lo stesso percorso è toccato allo scontrino elettronico. La preoccupazione più grande in questo caso, è stata quella di dover fare i conti con l’acquisto di un nuovo registratore di cassa, adatto a questo compito.

Proprio qui è intervenuta Gestisco dando un’alternativa. Quella di poter utilizzare Woocommerce per la gestione degli scontrini.

Tutto più semplice – Insomma Gestisco Italia non si è certo accontenta di fornire solo un servizio, ma ha pensato che le nostre aziende avessero bisogno di qualcosa in più, di qualcosa che potesse semplificare il loro lavoro.

Allora giorno dopo giorno ha pensato a come potesse riuscire a soddisfare le richieste dei professionisti e così ha lanciato un plug-in tutto italiano che permette di utilizzare Woocommerce per gli scontrini elettronici e per i corrispettivi telematici.

Non solo ora è tutto più semplice, ma è stato anche possibile evitare l’acquisto di nuovi registratori di cassa. Ora la gestione degli scontrini più avvenire comodamente da un qualunque dispositivo elettronico dotato di connessione wi-fi. Cos’altro chiedere di più?

Gestisco Italia e la sua filosofia – Gestisco Italia ha potuto fare tutto questo tenendo sempre ben a mente la sua filosofia, quella di rendere il lavoro di ognuno quanto più semplice possibile. Proprio per questo si sono rivolti a lei molti professionisti, ogni forma societaria, oltre alle ditte individuali e ai liberi professionisti.

Oltre a loro, anche i forfettari inizialmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, dal 2022 dovranno fare i conti obbligatoriamente con il cambiamento anche loro.

In buona sostanza possiamo affermare che sono 2 i pilastri su cui Gestisco ha basato il suo lavoro, il primo è quello della semplicità del lavoro. I nuovi sistemi che verranno introdotti, non dovranno in alcun modo interferire con quello che è il lavoro dell’azienda. Non ci sarà bisogno di stravolgere le proprie modalità lavorative, sarà sufficiente sapere a chi affidarsi per la gestione semplice dei cambiamenti.

L’altro fondamentale pilastro è la sicurezza informatica. Ogni sistema utilizzato da Gestisco Italia risponde in maniera perfettamente alle leggi per quel che riguarda la sicurezza aziendale. Proteggere i dati aziendali è indispensabile.

Ricordiamo che la presenza online dell’azienda, in qualunque forma espone un certo rischio, quello della fuga di dati che non solo può provocare delle perdite a livello economico, ma anche per quel che riguarda la credibilità dell’azienda stessa.

Il tutto si risolve riuscendo a proteggere i propri sistemi e questo Gestisco lo sa, ecco per quale motivo, tengono molto all’aspetto cyber security e cercano di offrire a tutti i loro assistiti la maggior sicurezza possibile.

Insomma Gestisco Italia si mette a completa disposizione delle aziende, qualunque sia il settore in cui agiscono e la loro organizzazione.