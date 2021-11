Cucina, ricette: tutti a tavola con i piatti di Novembre

Lo ammetto, novembre è un mese che non mi entusiasma particolarmente, anche se dal punto di vista culinario ci sono parecchi ingredienti che si prestano a preparazioni gustose.

Cercando come utilizzare al meglio gli ingredienti di questo mese mi sono resa conto che in casa mia non dovrebbero mai mancare due cose.

Una è la farina di ceci, che ho scoperto per caso qualche anno fa e non ho più abbandonato.

Pubblicità Pubblicità

L’altra è il porro, che io apprezzo particolarmente e metterei ovunque.

Gli ingredienti tipici di questo mese sono tanti, dai cavoli alle patate, che spesso vengono usate solo come contorno.

Io invece ho cercato di valorizzarle rendendole l’ingrediente principale di un super piatto unico.

Pubblicità Pubblicità



Per quello che riguarda la frutta è il momento di agrumi, che io ho unito alle carote per creare un succo Ace ideale per la prima colazione o la merenda.

Ci sono anche molte erbe aromatiche in questo periodo, fra cui salvia e rosmarino, che ho aggiunto ad altre verdure per realizzare un dado vegetale che mi accompagnerà per i prossimi mesi invernali.



Succo Ace

1 carota

1 limone

1 arancia

50 gr di zucchero

500 gr di acqua

Sbucciare la carota e tagliarla a pezzi, pelare a vivo arancia e limone. Inserire tutto nell’estrattore e raccogliere il succo, al quale andremo ad aggiungere l’acqua e lo zucchero. Mescolare e gustare.



Dado vegetale

150 gr di sedano

100 gr carote a pezzi

100 gr cipolle a pezzi

70 gr zucchine

1 spicchio di agio

1 ciuffo di prezzemolo

Salvia e rosmarino

1 cucchiaio di olio evo

300 gr sale grosso

Tagliare le verdure e inserirle in un robot da cucina, io ho usato Bimby quindi cerco di improvvisare cercando di dirvi come farlo senza.

Dopo aver tritato le verdure aggiungere l’olio e il sale, tritate quindi versare il tutto in una padella. Portare sul fuoco e cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata aggiungere parmigiano (a piacere) omogenizzare e trasferire la preparazione in vasetti di vetro.

Sbriciolata di patate e salsiccia

300 gr di salsiccia

Sale pepe

180 gr provola

650 gr patate lesse

1 uovo

160 gr farina

40 parmigiano

Pelare le patate e lessarle, quindi schiacciarle, unire l’uovo e la farina. Amalgamare con un cucchiaio di legno, formare un impasto omogeneo e tenere da parte. In una padella rosolare la salsiccia con uno scalogno finemente tritato e un filo d’olio.

Dopo 10 minuti circa di cottura togliere dal fuoco e lasciar intiepidire, Nel frattempo tagliare il formaggio a quadratini e aggiungerlo alla carne. Distribuire 2/3 dell’impasto in uno stampo a cerniera, formare la base e i bordi del guscio.

Versare la carne con il formaggio distribuendo bene su tutta la superficie. Coprire la preparazione formando dei fiocchetti dell’impasto rimasto. Cospargere di parmigiano, pangrattato e filetti di rosmarino quindi cuocere in forno a 200 gradi per 40 minuti

Quiche con farina di ceci e verdure

150 gr di farina di ceci

300 gr acqua

Spezie a piacere

1 broccoletto

1 zucchina

1 cipolla rossa

Olio evo

Semi vari (zucca, girasole, sesamo)

Per prima cosa tagliare a cubetti le verdure, sistemarle in una teglia da forno e cuocere a 200 gradi per 15 minuti circa . In una ciotola versare la farina di ceci, aggiungere l’acqua e mescolare con una frusta finché non si sciolgono eventuali grumi.

Una volta cotte le verdure aggiungerle alla pastella quindi versare il tutto in una teglia foderata di cartaforno ; cospargere la superficie con i semi misti e cuocere 15 minuti circa a 200 gradi (modalità ventilato)

A cottura ultimata lasciarla intiepidire e rassodare qualche minuto in forno prima di tagliarla

Tortino di porro al forno

100 gr farina di ceci

200 gr di acqua

1 porro

Olio evo

Innanzi tutto lavare e tagliare finemente il porro, quindi cuocerlo in padella con un cucchiaio di olio.

In una ciotola unire la farina di ceci e l’acqua, mescolare fino a sciogliere i grumi: aggiungere il porro che ormai avrà preso colore. Aggiungere sale e pepe poi versare la pastelle in pirottini di alluminio o silicone. Cuocere a 170 gradi per 20 minuti circa