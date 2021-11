Martin Lutero e il potere della stampa

L’Europa è stata la civiltà del libro. Prima i papiri, poi la pergamena, prima i volumi, poi piano piano l’affermarsi dei codici …ma soprattutto un gran desiderio di libri: i monaci e le monache amanuensi che ricopiano i testi antichi, le scuole monastiche e cattedrali, le università… Il medioevo italiano ed europeo è pieno di libri, più di ogni altra civiltà.

Qui, in Italia, sempre nella stessa epoca, vengono inventati anche gli occhiali e la carta. Sì, la carta è un’invenzione cinese, ma la carta italiana, di Fabriano, è in un certo senso un’altra invenzione, diversa: per la sua qualità, le modalità di produzione e di impiego, la resistenza e la capacità di conservazione…

Ad un certo punto, tra duecento e quattrocento, la richiesta di libri cresce molto: soprattutto libri religiosi e teologici, ma anche filosofici, letterari… La cultura e la ragione sono valori riconosciuti, ben prima dell’Illuminismo.

E’ così che nel 1455 Johannes Gutenberg, con alcuni collaboratori, inventa la stampa a caratteri mobili, un’invenzione che si colloca in età medievale non solo cronologicamente, ma anche concettualmente (si tratta infatti di un’ invenzione di sintesi, che nasce grazie ad elementi già esistenti: il libro, la carta, il torchio, le conoscenze meccaniche, le banche per l’investimento di capitale…). Il primo libro a stampa è la Bibbia 42: non solo perché Gutenberg è un uomo devoto, legato al mondo francescano, ma anche perché è un libro che vende, ricercato.

2 volumi, 42 righe per pagina, circa 180 copie, parte su carta italiana, parte su pergamena; l’inchiostro, grasso e denso, è ricavato dalla fuliggine (carbone, più zolfo, rame e piombo) sciolti ad alta temperature in olio di lino.

La Chiesa Cattolica è in prima linea a valorizzare l’invenzione, a salutarla come un felice “dono divino” e l’unica a conferire riconoscimenti al suo inventore. In breve si stampano messali, libri di teologia, di filosofia, dizionari… Tutto ciò accelera enormemente la diffusione e l’accumulo di conoscenze.

Nel 1450 esistevano in Europa tra i 200 mila e i 300 mila codici manoscritti, trasmessi da un secolo all’altro; nel 1500, a soli cinquant’anni dall’invenzione di Gutenberg, erano già stati messi in circolazione tra i dieci e i venti milioni di esemplari di libri a stampa… Il primato della produzione degli incunaboli – cioè tutti i libri usciti prima del 31 dicembre 1500, ndr- spetta all’Italia -patria dell’arte, della cultura, della fede, da cui proviene il 40% circa della produzione. Seguono la Germania con il 31%, la Francia con il 16% e le Province Unite con l’8,6%, la Gran Bretagna con l’1,1%…

Presto però qualcuno si accorge che i libri possono avere anche un suo politico, che la stampa può essere usata a fini di potere: il primo è Lutero, o meglio i principi che lo appoggiano. Fanno stampare migliaia e migliaia di opuscoli luterani, che a loro servono per distaccarsi dall’Imperatore e dal papa, e giustificare così anche l’incameramento dei beni della Chiesa.

Soprattutto principi tedeschi e poi sovrani del nord, come Enrico VIII, inonderanno i loro paesi di libri e libretti per sostenere la legittimità della loro separazione da Roma, dell’unificazione tra potere politico e religioso nelle loro mani, e per difendere il nascente assolutismo.

Particolare diffusione viene data ad un opuscolo di Lutero che da una parte di fatto divinizza il potere politico, dall’altra giustifica, durante la Guerra dei contadini del 1525, l’eccidio dei contadini medesimi da parte dei signori: “Un sedizioso non è degno che gli si risponda con ragionevolezza, tanto non capirebbe: con il pugno si deve rispondere a quegli zucconi, sì che il sangue gli coli dal naso. Anche i contadini non intendevano dare ascolto e addirittura non lasciavano parlare; allora si dovette stappar loro le orecchie con palle di schioppo, talchè le teste saltarono in aria… La potestà della terra (i principi, lo Stato, ndr) che altro non è se non lo strumento dell’ira del Signore contro i malvagi, vero e proprio predecessore dell’inferno e della morte eterna, non deve essere misericordiosa, ma severa, implacabile, adirata nel suo ufficio e nell’opera sua… Pertanto, come già scrissi più volte, dico di nuovo: verso i contadini testardi, caparbi, e accecati, che non vogliono sentir ragione, nessuno abbia un po’ di compassione, ma percuota, ferisca, sgozzi, uccida come fossero cani arrabbiati…” (Martin Lutero, Scritti politici, Utet, Torino 1978, p. 51

Si capisce perché Tommaso Campanella consideri Lutero “il Machiavelli della fede”, o perchè secoli più tardi, Friedrich Engels, l’amico di Karl Marx, lo definirà il peggior “leccapiedi” dei principi mai visto.

Infatti per lo più si pensa che il protestantesimo sia stato un fenomeno di popolo; al contrario, come ricorda Quentin Skinner in un libro classico, Le origini del pensiero politico moderno, in molte città tedesche, così come in Danimarca Svezia, Inghilterra… poteri secolari e sovrani sponsorizzarono i teologi protestanti, danno loro voce proprio attraverso il nuovo potentissimo mezzo della stampa.

