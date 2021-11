Il 29 novembre parte il “Festival della famiglia”: ecco il programma

E’ stato pubblicato ieri sul portale www.festivaldellafamiglia.eu il programma ufficiale della manifestazione che è giunta alla decima edizione.

Nel programma tutti i dettagli sui 18 eventi in calendario con i nomi dei relatori e le tematiche che verranno affrontate dai 23 partner della manifestazione. I workshop analizzeranno – con interventi di oltre 125 relatori – il tema dell’edizione 2021 e cioè “Le “misure” della sostenibilità sociale, economica e demografica nel post Covid19. Politiche e indicatori per la competitività dei territori e la qualità della vita”.

La kermesse è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia, la natalità della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pubblicità Pubblicità

La decima edizione del Festival della famiglia intende interrogarsi sull’impatto che hanno avuto le politiche nazionali e locali nel post-Covid sulla sostenibilità sociale, economica e demografica e, parallelamente, illustrare al pubblico del festival quali possibili politiche e indicatori impiegare per garantire la competitività dei territori e soprattutto la qualità della vita e il benessere familiare. Il pubblico potrà fruire dei workshop sia in presenza che in modalità online (dettagli all’interno del programma).

Come da consuetudine, il Festival si avvalerà di numerosi partner che apporteranno un contributo importante e arricchente all’organizzazione dei seminari: Fondazione Franco Demarchi, TSM-Trentino School of Management, Fondazione Cà Foscari di Venezia, OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-Centro di Trento per lo Sviluppo Locale, Famiglia Cristiana, Itea spa, Family Audit, Distretto Famiglia Vallagarina, progetto Interreg EuregioFamilyPass Tirolo – Alto Adige – Trentino, Europe Direct Trentino, Cisl Pensionati Trentino, Buonanno Arte Contemporanea, Cura Insieme, Spazio Argento, Prove de Teatro, Network Family in Italia e Network Family in Europe.

Il Festival della famiglia edizione 2021 intende sia discutere delle “misure” adottate/da adottare per garantire la sostenibilità sociale, economica e soprattutto demografica nel periodo post Covid19, sia attivare un confronto con organismi esperti di “misurazioni” per dibattere sugli impatti prodotti da queste “misure”. Una settimana di appuntamenti, convegni e seminari per dare voce alle “misurazioni” attivate su scala locale, nazionale ed europea.

Pubblicità Pubblicità



Obiettivo è di avviare un confronto scientifico, con le principali organizzazioni che si occupano di analisi dei dati, di produzione di report e di valutazioni, per colmare la scarsa attitudine esistente nel nostro paese alla misurazione delle performance e all’utilizzo di queste informazioni per la costruzione di decisioni più consapevoli.

Parole chiave sono dunque “comprensione” e “consapevolezza” per supportare il decisore pubblico nelle scelte sulle “misure” migliori da mettere in campo per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività, aumentare la competitività, supportare lo sviluppo socio-economico dei territori ed elevare la qualità della vita di cittadini e famiglie. Per maggiori informazoni: www.festivaldellafamiglia.eu