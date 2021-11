Rovereto finalmente meta di turismo grazie al Mart

Boccata d’ossigeno per attività commerciali, pubblici esercizi e ristorazione di Rovereto grazie alle mostre allestite dal Mart, che hanno attirato numerosi visitatori ed anche turisti che hanno fatto tappa nella città della quercia proprio per visitare le accattivanti mostre predisposte dal Museo d’arte moderna e contemporanea guidato da Vittorio Sgarbi, in particolare quella su Botticelli e quella sul dialogo tra Raffaello, Picasso, de Chirico e Dalì.

Reduci da uno dei periodi più duri della storia recente, tra lockdown e rigide restrizioni legate alle misure di contrasto alla pandemia, le attività economiche del terziario, durante l’estate hanno potuto lavorare a pieno regime ed a Rovereto si sono visti numerosi visitatori e turisti, come non ci vedeva da anni.

Un fatto di grande importanza, proprio nell’anno più difficile, che ha dato un aiuto determinante ai bilanci delle aziende più penalizzate dalle misure restrittive contro il Covid-19.

Mostre popolari, di grande impatto mediatico e con opere di artisti conosciuti non solo dal grande pubblico italiano ma anche straniero. Quello che le categorie economiche roveretane chiedevano da anni si è avverato proprio in questo 2021, che ha mostrato le grandi potenzialità di un museo come il Mart quando è capace di mettere in campo esposizioni temporanee ed ospitare opere di artisti di grande notorietà come Botticelli e Raffaello ma anche Picasso, de Chirico e Dalì.

Sa dimenticare che già nell’autunno dell’anno scorso la mostra dedicata a Caravaggio era partita con grandi numeri, purtroppo chiusa dopo poche settimane, a fine ottobre, in occasione della seconda ondata dei contagi da coronavirus.

Passata agli archivi il 26 settembre scorso la mostra su Botticelli, una delle più apprezzate e visitate degli ultimi anni, il 21 ottobre è stata inaugurata la mostra ”Depero new Depero”, dedicata al grande artista roveretano Fortunato Depero, che resterà aperta fino al 13 febbraio 2022, fortemente voluta dal vicepresidente del Mart, l’eclettico Silvio Cattani.

Un affascinante viaggio nell’arte, nella moda, nel design e nel fumetto dagli anni Settanta ad oggi. Una grande mostra che esplora la modernità delle sperimentazioni dell’artista, tra i più noti, anche all’estero, del ‘900.

Ed il 19 dicembre verrà inaugurata anche la mostra “Canova tra innocenza e peccato” con la quale il Mart celebra l’eredità di uno dei più importanti maestri della scultura di tutti i tempi con un’esposizione che mette in luce l’attualità dell’opera di Canova nei linguaggi contemporanei.

Con il plauso ed il sostegno degli operatori economici roveretani, il nuovo corso del grande museo roveretano in questo 2021 ha mostrato come può rappresentare un grande volano economico, un traino importante per l’economia non solo roveretana ma di tutta la Vallagarina, una potenzialità unica per l’intero Trentino proprio in virtù di una proposta artistica che ha pochi eguali nel panorama museale italiano.