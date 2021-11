Restaacasapassoio: selezionato fra i migliori progetti sociali in risposta alla pandemia

#restaacasapassoio è stato selezionato dall’European social network tra i migliori progetti sociali in risposta alla pandemia. Avviato nel marzo del 2020 dal Dipartimento Salute e Politiche sociali in collaborazione con il Dipartimento Protezione civile e i Servizi sociali territoriali,, il progetto rappresentava una risposta ai bisogni delle persone vulnerabili in condizione di difficoltà a causa degli effetti dell’emergenza da Coronavirus.

#Restaacasapassoio può essere votato su ESSA 2021 (European Social Service Awards) solo fino al 19 novembre, tramite la piattaforma: https://essa2021.digitalvoting.be/register

Come votare – Effettuare una registrazione sulla piattaforma del voto, https://essa2021.digitalvoting.be/register . Le informazioni richieste per effettuare la registrazione sono solo tre: il nominativo, un indirizzo email valido, una password.

Una volta inserite cliccare sul rettangolino blu con la scritta “Start Voting”. Si verrà indirizzati in una nuova pagina dell’European Social Network dove vengono fornite alcune indicazioni per il voto: si può votare un singolo progetto per ogni categoria, ma si può decidere di votare solo un progetto di un’unica categoria di appartenenza, in questo secondo caso, per ogni categoria di “non interesse”, si dovrà opzionare la scritta “I abstain” (mi astengo) che troverete in fondo alla pagina di ogni categoria di progetti, alla fine della votazione la piattaforma vi fa visionare quanto votato (è possibile modificare quanto opzionato se ci si accorge di aver sbagliato): ricordatevi di cliccare su confermare la votazione altrimenti non sarà registrata.

Per accedere alla pagina per la votazione dovete cliccare sul rettangolino azzurro “Vote now”. Si aprirà una pagina che presenta le diverse categorie nelle quali sono stati raggruppati i progetti presentati dai diversi stati europei: Social Innovation Award; Outstanding Team Award; Collaborative Practice Award; Technology Tools Award; Research Project Award.

Il progetto #Restaacasapassoio si trova nella categoria “Collaborative Practice Award“: in questa sezione va selezionato il rettangolino che si trova nel paragrafo dal titolo: “Local coordinated network of services“. Per registrare con successo la votazione è necessario cliccare sul rettangolo azzurro in fondo alla pagina con scritto “Cast vote”.

#restaacasapassoio – Il progetto #restaacasapassoio è stato attivato nel marzo del 2020 dal Dipartimento Salute e Politiche sociali in collaborazione con il Dipartimento Protezione civile e i Servizi sociali territoriali, per rispondere ai bisogni delle persone vulnerabili in condizione di difficoltà a causa degli effetti della pandemia. Il progetto di call center ha garantito la consegna a domicilio di beni primari quali cibo e farmaci, ascolto telefonico e supporto psicologico.

La Protezione civile ha messo in campo i volontari NU.VO.LA, l’associazione degli Psicologi per i popoli e la Croce rossa italiana, il Dipartimento salute e politiche sociali ha garantito la copertura del centralino telefonico (7 giorni su 7 per 12 ore al giorno), il raccordo con l’Azienda sanitaria e il coordinamento con tutti gli enti territoriali e i soggetti coinvolti.

Il progetto ha avuto una diffusione capillare in tutte le Comunità di valle generando reti locali, in stretta sinergia con il nodo provinciale, che hanno visto il coinvolgimento di associazioni di volontariato, enti pubblici e privati di ogni specifico territorio.

La solidarietà si è concretizzata anche attraverso donazioni in denaro o di beni di consumo da parte di organizzazioni profit e non profit. In dieci mesi di attività le richieste evase sono state quasi 6.000, di queste il 35% per spesa di generi alimentari, oltre il 10% per medicinali e supporto psicologico-relazionale e circa il 50% per richieste di informazioni.