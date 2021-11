Nuovo progetto della piscina olimpionica a Trento: “Senza la seconda vasca è fallimentare”

E’ arrivata da poco la notizia del nuovo progetto per la piscina olimpionica che dovrebbe sorgere a Trento sud. Le novità hanno fatto però sorgere dei dubbi e sono state segnalate molte criticità nel progetto.

Ad essere contrari al piano sono i gruppi di minoranza e anche alcuni componenti della maggioranza che risulta essere spaccata. Per comprendere meglio quanto sta accadendo, noi de “La Voce del Trentino” abbiamo intervistato il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Urbani.

Quali sono le criticità del progetto?

“E’ proprio questo anche il tema della conferenza stampa che faremo oggi. Il progetto è stato modificato rispetto a quanto era stato deliberato dalla giunta precedente e a breve dovrà essere votato. I problemi sono molteplici.

Già l’anno scorso era stata tolta la piattaforma per i tuffi. Ora invece è stata fatta una modifica ancora più grave. Inizialmente nel progetto erano previste due piscine, una di 50 e l’altra di 25 metri.

Tutte le manifestazioni internazionali e nazionali necessitano di una piscina per il defaticamento. La Giunta però ha deciso che verrà fatta unicamente quella da 50 metri.

La decisione vanifica tutte le aspettative. Se si fa una struttura nuova, che possa ospitare anche gare di prestigio è necessario avere una piscina più piccola.

C’è quindi stata una spaccatura, anche all’interno della maggioranza perché l’ex assessore allo sport Uez e noi come minoranza non siamo d’accordo sulle nuove misure.

Un’altra criticità riguarda i posti sugli spalti che da 1.200, per il progetto, arriverebbero a 600″.

Per quale motivo si è deciso di togliere la piattaforma e la seconda piscina?

“E’ stata tolta per questioni di costi, di spese. In qualche modo però si riesce a far fronte alle spese. Si potrebbe far pagare qualche euro in più l’entrata in piscina.

Sarebbe poi secondo me necessario occupare una parte della struttura alle palestre per gli sport considerati “minori” come la scherma e la box”.

Come potrebbe essere migliorata allora la struttura?

“La struttura non può assolutamente essere priva della seconda piscina. Mantenere molti posti per gli spettatori dev’essere fondamentale. Questi due punti sono essenziali se si vuol riuscire ad accogliere delle manifestazioni a livelli nazionali e anche internazionali.

La piscina più piccola e gli spalti potrebbero poi nel futuro anche essere utilizzati dalle società. Non capiamo questo tornare indietro da parte della giunta”.

E’ proprio necessario avere il ristorante al primo piano?

“In quasi tutte le strutture di questo genere ci sono dei punti ristoro o mensa.

E’ logico che non è necessario avere un ristorante di lusso o stellato ma un posto in cui mangiare mi sembra una buona idea”.

Varrebbe la pena spendere tutti questi soldi per realizzare l’attuale progetto?

“Con il progetto di ora forse ce lo potevamo risparmiare.

Per quanto riguarda il piano iniziale invece, sarebbe potuta essere un’ottima occasione per Trento“.

E la piattaforma per i tuffi? E’ un peccato sia stata tolta?

“La piattaforma era già scomparsa dai progetti. Gli atleti che ne avrebbero usufruito però, in Trentino, sarebbero stati in pochi.

A Bolzano c’è il centro specializzato al riguardo e per questo farne una replica a Trento, mi sembrerebbe senza senso”.

La maggioranza prenderà atto dei vostri consigli?

“Dovrà prendere consigli anche da membri della stessa. Primo su tutti Tiziano Uez che già in commissione ha espresso il suo parere”.