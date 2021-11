L’università trentina lancia la prima linea di merchandising

Per la sua prima linea di merchandising l’Università di Trento sceglie materiali di qualità, resistenti, biologici e soprattutto a basso impatto ambientale perché ricavati da materie prime riciclate o riducendo il consumo di acqua nella produzione.

La scelta per il lancio dei primi prodotti a marchio UniTrento è chiara: riconoscere la propria appartenenza all’Ateneo trentino significa anche aderire ai valori di sostenibilità e rispetto per l’ambiente su cui l’Università di Trento da anni si impegna.

I nuovi capi di abbigliamento e oggetti di uso quotidiano personalizzati con il logo di Ateneo sono acquistabili da oggi, direttamente online sul sito: unitrentoshop.unitn.it

I prodotti a marchio UniTrento vengono lanciati in vista dell’imminente celebrazione dei 60 anni dalla nascita dell’Università di Trento, che ricorrono nel 2022.

Un modo per promuovere il senso di appartenenza alla propria università, proprio come viene fatto da sempre nelle università più prestigiose al mondo. La prima linea di merchandising è stata realizzata dalla ditta Essebie di Trento che ha vinto l’appalto per l’utilizzo del logo di Ateneo per due anni con possibilità di rinnovo.

I prodotti sono stati presentati oggi in Rettorato in una conferenza stampa alla presenza del rettore Flavio Deflorian e della dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni esterne Alessandra Montresor.

I prodotti – Nella linea di merchandising UniTrento presenti prodotti classici di abbigliamento, come magliette, polo, felpe, cappellini e borse; oggetti utili per il lavoro, come la chiavetta usb, lo zaino e la borsa porta computer, oltre ai quaderni in carta di pietra e in carta riciclata; articoli per la casa e l’ufficio come le tazze, la bottiglia per l’acqua e le borracce. Non mancano però proposte più originali, utili per le situazioni fuori casa, come il portapranzo, gli ombrelli ripiegabili, il kit da viaggio (con la batteria per ricaricare il telefono e i vari adattatori usb), gli auricolari wireless e la cassa speaker in bambù.

Punto di forza del merchandising UniTrento è la qualità dei prodotti, tutti scelti tra le proposte di alta gamma per materiali e linee. Ma anche e soprattutto la sostenibilità ambientale. I prodotti sono infatti realizzati con materie prime ecologiche, come poliestere riciclato, cotone biologico, carta riciclata o con modalità di produzione a basso impatto.

Ad esempio, per realizzare la borsa porta computer sono stati risparmiati 15 litri d’acqua e sono state impiegate ben 26 bottiglie di plastica riciclata. Anche l’ombrello è ecologico: per produrlo sono serviti 4,5 litri di acqua in meno e sono state riutilizzate 7,6 bottigliette di plastica.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alle certificazioni. Ad esempio, cinque tipologie di prodotti – cappellini, shopper, zaino, magliette e felpe – sono certificati vegani; la bottiglia richiudibile in tritan e il portapranzo in acciaio e bambù sono certificati BPA free.

Anche il materiale elettronico è particolarmente sicuro: la certificazione RoHS garantisce l’assenza di sostanze pericolose nella loro costruzione. La carta riciclata impiegata per realizzare le chiavette Usb è certificata Fsc e quindi prodotta nel rispetto delle foreste e del principio della tracciabilità delle materie prime. Sono certificati dal marchio “Ecologic” anche quaderni e ombrelli.

Per quanto riguarda i colori, per questa prima linea di prodotti sono state preferite tonalità più tradizionali che fanno risaltare il marchio dell’Ateneo, come il nero, il rosso vivace, il bianco e il blu. Non mancano però colori più alla moda, come il verde prato e il viola per le shopper o il verde acqua per le felpe. In futuro la gamma di colori potrà cambiare e potranno essere previste anche collezioni temporanee, anche seguendo le richieste della clientela.

Per le taglie dell’abbigliamento è stato scelto un approccio inclusivo: i capi saranno unisex e disponibili dalla XXS alla 5XL. I capi e tutti gli oggetti saranno consegnati in confezioni di alta qualità, anch’esse riciclabili. Un particolare importante se, ad esempio, si decide di acquistare per un regalo.

Come acquistare – L’acquisto dei prodotti avverrà per il momento esclusivamente online con consegna al proprio domicilio entro tre giorni. Sarà però possibile anche farsi recapitare i prodotti, senza spese di spedizione, anche in uno dei punti di consegna indicati nel sito unitrentoshop.unitn.it.

Al momento i punti di ritiro individuati sono quattro, ma in futuro la rete potrebbe estendersi: a Trento alla Copisteria Supernova (via Rosmini 24) e alla Copisteria Tecnoitalia (Via Brigata Acqui, 8/10), a Povo al Bar Renè (Via Salè, 16) e nella sede di Essebie a Spini di Gardolo (Via dell’Ora del Garda, 61).

È prevista la possibilità di acquistare i prodotti a marchio di Ateneo anche in particolari occasioni accademiche, come ad esempio la cerimonia delle lauree, in appositi stand temporanei. Per informazioni e acquisti: https://unitrentoshop.unitn.it/