Stefano Martini: «Il mondo della pesca dilettantistica trentina rischia di essere cancellato»

Le implicazioni del decreto direttoriale approvato il 2 aprile 2020 dal Governo, prevedendo prima dell’applicazione una fase di confronto e coordinamento di cui non si è vista traccia, hanno dimensioni ed effetti che probabilmente erano sfuggiti al legislatore. Quando muovendo dal lodevole intento di applicare sul territorio i principi della “Direttiva Habitat” (Commissione Europea, 1992) lo ha fatto acriticamente. Finendo per buttare il bambino assieme all’acqua sporca.

Esordisce così Stefano Martini il Presidente Unione Pescatori del Trentino che mostra preoccupazione per il nuovo decreto ministeriale che rischia di affondare e far sparire tutte le associazioni dilettantistiche trentine.

Il nodo del contendere è l’applicazione in concreto del principio di “specie autoctona” parlando di pesci. Nel provvedimento è stato stilato un elenco di pesci ritenuti originari delle nostre acque e pesci che non lo sono, in quanto immessi negli ultimi secoli.

Di questi “intrusi” fanno parte sostanzialmente tutte le specie oggetto di allevamento, pesca dilettantistica e, nei laghi, professionale: la trota fario, la trota lacustre, il coregone. La loro immissione è avvenuta in origine per incrementare la produttività a scopo alimentare e a vantaggio delle popolazioni locali, di ambienti come fiumi e torrenti in quota e laghi.

Ha portato in molti di questi ambienti alla nascita di popolazioni autonome, in grado di autoriprodursi, almeno finché i nuovi utilizzi dei corsi d’acqua (sbarramenti per scopi idroelettrici, prelievi irrigui, modifiche radicali degli alvei per tutelare centri abitati, coltivazioni e attività economiche dalle piene) non hanno reso quegli ambienti troppo artificiali.

Oggi le popolazioni secolari di trota fario, lacustre e salmerino sono sostenute dall’immissione di uova e avannotti in molti di questi ambienti ecologicamente “degradati” ed in quelli in cui la pressione di pesca è più massiccia. In Trentino se ne occupano le associazioni di pescatori, organizzate territorialmente, che su concessione della Provincia e seguendone le linee guida, “coltivano” le acque secondo la carta ittica ed i piani di gestione.

A beneficio dei propri soci e dei moltissimi ospiti (parliamo di 30 mila giornate di pesca all’anno da parte di non residenti) ma anche della vita degli ecosistemi, perché proprio i pescatori ed il personale di controllo delle associazioni sono strutturalmente ormai i principali controllori dei corsi d’acqua.

Oltre ad intervenire direttamente, grazie anche al volontariato che riescono a mobilitare, in tutti i casi in cui eventi eccezionali (soprattutto le magre estive) rendano indispensabili operazioni di recupero e salvataggio dei pesci. Soci locali ed ospiti sostengono gran parte del peso economico dell’intero sistema.

Ecco, è tutto questo che nei prossimi mesi potrebbe saltare. Gli effetti del divieto di introduzione delle trote fario, lacustri e del coregone dal prossimo gennaio renderebbero del tutto inutili i riproduttori selezionati in decenni di attività e allevati nei 18 incubatoi di valle, per la realizzazione dei quali anche la Provincia ha investito negli anni milioni di euro.

In quegli stessi incubatoi si trovano oggi 5 milioni di uova embrionale di trota fario e 2,5 milioni di uova embrionale di trota lacustre: futuri avannotti prodotti, come ogni anno, per essere seminati nel corso dell’anno seguente e dei quali le associazioni ora non sanno che fare. Parallelamente, in una percentuale ridotta di laghi e corsi d’acqua, si immettono anche trote già adulte destinate alla cattura: vengono acquistate dalla filiera, certificata e controllata, degli allevamenti privati: un’altra attività che verrà messa al tappeto.

La rinuncia alla coltivazione a trota (il pesce per eccellenza per la stragrande maggioranza dei 2 milioni di appassionati di pesca italiani) di torrenti, laghi e laghetti avrà un impatto che le associazioni stimano in una perdita del 40 per cento dei soci permanenti e tra il 40 ed il 70 per cento degli ospiti. Significa non poter sostenere economicamente il personale e la gestione delle acque, tanto che se non si troverà una soluzione nelle prossime settimane, le associazioni hanno già annunciato che l’unica soluzione per loro potrebbe essere la restituzione delle concessioni.

«Il punto è se una soluzione si possa trovare e, in caso positivo, – spiega Stefano Martini – se ci si possa riuscire in tempi compatibili con le esigenze dei torrenti e di chi li gestisce. La Conferenza delle politiche agricole ha chiesto al Governo un ripensamento che adatti alla realtà il Decreto del 2020. Riconoscendo come “para autoctone” le specie diventate di fatto abitatrici usuali se non uniche dei nostri ambienti acquatici negli ultimi 200 anni. Si potrebbe farlo anche solo temporaneamente, mentre si studia la percorribilità di modelli di gestione delle acque alternativi che ad oggi non sono nemmeno ipotizzati o basandosi già su modelli d’eccellenza come quello del Trentino».

Il 13 novembre a Milano un convegno riunirà ad un tavolo tutti i soggetti interessati: gestori delle acque di pesca, gestori degli impianti di acquacultura, aziende operanti nella produzione e commercializzazione di articoli per la pesca, aziende legate al turismo, all’ospitalità e alla ristorazione. L’obiettivo è arrivare ad un documento comune da inviare al Governo per chiedere una immediata revisione del Decreto 2020 o perlomeno una sospensione temporanea degli effetti, prima che sia troppo tardi.

La prospettiva è vedere cancellato nel giro di pochi mesi l’intero mondo della pesca dilettantistica, con i suoi 3 miliardi di indotto stimati a livello nazionale. In Trentino, vedere le decine di associazioni di pescatori che da generazioni gestiscono le acque correnti ed i laghi, restituire le concessioni alla Provincia. E perdere un intero sistema che ha garantito fino ad oggi la conservazione e tutela degli ambienti acquatici.