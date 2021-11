«Pagine del Garda»: sabato tutto esaurito

È sold out l’appuntamento di sabato 13 novembre con «Pagine del Garda», la rassegna dell’editoria gardesana organizzata dal Comune di Arco e da Il Sommolago: all’auditorium di Palazzo dei Panni Romano Turrini, Claudio Quinzani, Michele Liboni, Sebastiano Matteotti e Florian Kotantko presentano il libro «Braunau. L’esodo delle comunità di Dro, Drena, Ceniga, Pietramurata e Arco (1915-1918)» (Il Sommolago, 2020).

Un libro che raccoglie immagini, testimonianze e documenti sull’esodo delle comunità del Basso Sarca durante il primo conflitto mondiale nella città di legno di Braunau.

«La storia dei profughi della prima guerra mondiale che dal Trentino partirono per l’Austria, la Boemia e la Moravia è stata oggetto di diverse pubblicazioni –spiega lo storico Romano Turrini– da parte sia dell’associazione Il Sommolago sia di altre realtà culturali del territorio provinciale. A integrare quanto scritto e per aggiungere nuove informazioni è stato di fondamentale importanza il “Progetto Memoria 2.0”, promosso dal comitato Pro Chiesa Sant’Antonio di Dro; sollecitando il contributo di molte famiglie, ha portato infatti alla scoperta e valorizzazione di nuovi documenti, di dati e soprattutto di immagini inedite.

Il coinvolgimento di Arco e dei suoi profughi ha permesso di ampliare ulteriormente l’illustrazione di quanto vissuto dalla popolazione negli anni tristissimi del primo conflitto mondiale. Dagli archivi è emersa una ricca documentazione che è diventata oggetto di analisi e soprattutto di considerazioni storiche e sociali. Con questo volume si è voluto offrire scorci di vita, riprodurre qualche scritto e molte immagini, per dare voce e volto ai profughi. Ci siamo fatti da tramite tra i nostri nonni, bisnonni e noi; abbiamo voluto che fossero quasi sempre loro a raccontare.

Basti pensare al “Ricordo delle barache” di Rosa Piccoli, alle lettere con cui i profughi chiedevano vestiti e indennizzi per gli animali consegnati o il permesso di rimpatriare per coltivare i loro campi. Sono stati pubblicati inoltre avvisi e comunicati emanati dall’autorità governativa o da enti di assistenza ai profughi; danno “ufficialità” a quanto descritto e sono specchio fedele dell’organizzazione complessiva della vita sociale in quegli anni. Quest’opera vuole avere anche un’altra finalità. Se, come ci auguriamo, verrà diffusa nelle famiglie e nelle scuole, essa deve farci innanzitutto ricordare l’esperienza tragica dell’esodo, dove si dovette abbandonare tutto in poche ore per dirigersi verso l’ignoto.

Al tempo stesso queste pagine devono invitarci a prestare attenzione a coloro che, in questo momento storico, stanno vivendo la medesima, drammatica esperienza. Ricordare non basta, se non facciamo tesoro degli insegnamenti della storia e soprattutto se non riusciamo a metterci nei panni di coloro che hanno vissuto e che vivono ora, adesso, il dramma della guerra, dell’essere profughi. Altri volti senza sorriso ci appaiono nelle cronache dei telegiornali e fanno appello alla nostra umanità». Ingresso consentito con green pass e mascherina. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

