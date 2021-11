La verità nel silenzio: «Chiedo solo di essere ascoltato» – Lo sfogo di un imprenditore che chiede giustizia

Spett.Le direttore,

vari motivi possono indurre un imprenditore a chiudere l’azienda o a farla finita. Esistono motivi volontari, come la decisione di chiudere per mancanza di prospettive future, ma anche motivi involontari, come la malagiustizia; non vi è nulla di peggio che non essere ascoltati.

I controlli in azienda ed una serie di atti, in parte realistici ( quelli per i quali un imprenditore di solito anche senza dolo specifico è sottoposto a sanzioni) in parte frutto di una interpretazione errata da parte degli organi inquirenti, hanno portato oggi ad una situazione disastrata della mia azienda, parzialmente operativa dal 03.03.2020 perchè sottoposta a sequestro penale.

La società Bianchi S.r.l. di Isera nasce del 1980 e ad oggi conta un fatturato di 8 miloni di euro e ha fornito sostentamento a 45 famiglie della zona della Vallagarina, con progetti di investimenti e sviluppo, alcuni anche brevettati.

Sto provando da tempo a rincorrere gli uffici giudiziari per far comprendere l’assurdità della situazione in cui mi trovo; ho provato a chiedere di essere ascoltato per far comprendere ai giudici come le dinamiche dei fatti siano state non perfettamente interpretate portando prove oggettive; ho provato a chiedere di essere ascoltato per chiedere di sbloccare i beni strumentali e consentire all’azienda di riprendere al lavoro; ho provato a chiedere di essere ascoltato per chiedere di continuare l’attività con anche la disponibilità a rispettare tutte le prescrizioni che potevano importi in attesa di far luce sugli eventi; ho provato a chiedere di essere ascoltato per far comprendere come tutto ciò che sta accadendo avrà come conseguenza un dramma.

Non mi ritengo un delinquente ma una persona che in alcuni casi può sbagliare; ognuno di noi sbaglia se lavora; solo chi non fa nulla è esentato da ciò, ma la portata di tali sbagli, quando verrà fatta luce, non giustificherà il bagno di sangue che sarà stato provocato.

Si parla spesso del Trentino come una delle provincie più lungimiranti ove l’etica e la correttezza la distingue per la serietà con la quale le persone fanno impresa; la mia è una di quelle e ne vado fiero, ma non posso sottacere come alcune “coincidenze” abbiano potuto portare a tutto ciò.

Non esistono più amici, la giustizia non rende merito, non è uguale per tutti, è un potere nelle mani di pochi. Non si può attendere tutto questo tempo perché qualcuno non ha avuto tempo adeguato per studiare i faldoni o non vuole leggerli.

Non si può mandare all’aria un’azienda solo perché “alcuni” (inseriti nei posti giusti) hanno messo gli occhi su di te. Non puoi sentirti dire da un organismo dello Stato “la sua azienda deve rimanere sotto sequestro in attesa che venga fatta chiarezza”, ed inoltre ad un nostro collaboratore preoccupato per il suo posto di lavoro sentirsi riferire da un funzionario di controllo: “la vostra situazione lavorativa non la vedo molto bene, ci vorranno diversi anni forse è il caso che vi troviate un altro posto di lavoro”.

Questa che scrivo è chiaramente una richiesta di aiuto poiché finora tutto è stato vano e se dovesse passare dell’altro tempo, diverrà vana anche la ricerca della verità. La solitudine è una sensazione difficile da spiegare, è un tracollo esistenziale che ti porta in mezzo a una strada, in tutti i sensi.

In un momento in cui nessuno ti ascolta, perché sei diventato un soggetto scomodo, un quasi fallito, avere un supporto anche inizialmente solo umano, fa la differenza. Non avete idea di cosa significa trovare finalmente una persona che non ha problemi a farsi vedere vicino a te; consigli che puoi condividere con chi si è arreso, pensieri che portano ad avere fiducia, a credere di nuovo nelle tue possibilità, a tentare di riciclarsi al superamento dei sessanta anni.

Non sono rare le cause giudiziarie durate decenni che hanno portato l’imprenditore a gesti incontrollati; sembrerà folle, ma credo nella giustizia: “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati”; così recita il versetto di un evangelista.

Questo sfogo è uscito naturalmente dalla mia anima e vuole essere un “grido” di aiuto alle Istituzioni (penali, civili e ammnistrative) finalizzato unicamente ad “Essere ascoltato” prima che divenga tardi; non chiedo parzialità, né archiviazioni né favoritismi; chiedo solamente di pagare laddove ho sbagliato e assolto laddove vi siano state interpretazioni errate; di queste ultime, nella mia vicenda purtroppo ve ne sono tante ma non riesco a dar voce a nessuna di loro.

Considerato che gli organi decisionali della giustizia ad oggi mi hanno sempre rifiutato la possibilità di essere “interrogato, ascoltato” portando (prima che sia tardi) elementi della mia verità, come avviene normalmente nelle attività d’indagine (spesso l’indagato viene interrogato e ascoltato se non anche in merito alle garanzie istituzionali previste da un buon andamento della fase giudiziaria istruttoria), non mi resta che rivolgermi a ciò che mi rimane, raccontando a chi vorrà intervistarmi o nelle trasmissioni che mi vorranno ascoltare, portando atti alla mano (alla stregua del film “La verità nel silenzio”, in un programma televisivo), le vicissitudini alle quali andrò incontro giorno per giorno nei prossimi mesi.

Solo ed esclusivamente: PER NON ESSERE STATO ASCOLTATO

Roberto Bianchi – Bianchi s.r.l Isera

