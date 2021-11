Il nuovo progetto civico per le provinciali 2023 e la questione dei transfughi della Lega

In questi giorni comincia a prendere sempre più forma il progetto civico, territoriale e riformista che viene proposto dall’ex Presidente della Provincia Lorenzo Dellai, dall’attuale Presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli, dal Sindaco di Rovereto Guglielmo Valduga e dal consigliere del Comune di Trento Marcello Carli.

L’iniziativa, annunciata già qualche mese fa, la ritengo importante non per nostalgie del passato remoto come la Civica Margherita o l’Unione per il Trentino che ormai sembrano esautorati definitivamente, ma perché il centro sinistra ha un estremo bisogno di rinnovarsi e di avere la prospettiva di presentarsi alla sfida elettorale delle provinciali 2023 con più chanches di vittoria.

Sull’autorevolezza politica di alcuni dei promotori non c’è nulla da opinare anche se oggi non credo godano ancora di grande appeal sull’elettorato e personalmente rimango anche molto perplesso sull’eventuale candidatura del Sindaco di Rovereto come leader della coalizione.

Vero è che questo riconoscimento dovrà trovare dapprima il consenso di tutti i partiti della coalizione (operazione non certo scontata), ma soprattutto dell’elettorato e non vorrei che la condanna della Corte dei Conti sul caso del direttore generale del Comune di Rovereto Amadori – ancora non definitiva – avesse un peso rilevante proprio durante la campagna elettorale.

Sarebbe come avere instaurato un autentico boomerang per le aspettative di vittoria e sono altrettanto convinto che il candidato Presidente dell’Ente di governo più importante del Trentino non possa partire già con un palese gap e con la spada di Damocle di una possibile condanna definitiva della Corte dei Conti.

Oggi però è veramente troppo presto per trarre conclusioni affrettate anche perché prima bisognerà attendere le reazioni degli esponenti del Partito democratico e del PATT. Nel PD c’è sempre stato qualcuno che scalpita e ci sono altri che devono pensare ad una qualche deroga per il raggiungimento dei tre mandati. Anche il PATT dovrà scegliere una linea politica chiara che finora non ha pienamente espresso, ma che nel prossimo congresso sarà la questione da definire una volta per tutte.

Quanto sopra espresso non vuole togliere nulla al progetto politico in fieri che certamente potrebbe ridare uno slancio inaspettato al centrosinistra. Di sicuro servono valori, idee e soprattutto persone che credano nel progetto e non pensare che basti lanciare sulla scena gli storici democristiani per risolvere tutti i problemi.

La Lega nel frattempo continua a perdere pezzi a favore dell’altro partito della coalizione che prende il nome di Fratelli d’Italia e non so se questo sia un bene per il Trentino oppure no, ma resta comunque il fatto che i transfughi leghisti sono transitati all’interno del perimetro dell’alleanza e continuano a sostenere fedelmente la maggioranza.

Allo stato attuale la politica comincia lentamente a muoversi anche se il centrodestra appare ancora ben saldo sulle proprie posizioni di governo e non starà certo a guardare, ma cercherà di rafforzare la coalizione magari proprio con una lista civica a sostegno diretto del Presidente Fugatti e che potrebbe raccogliere consensi più al centro e di fatto limitare l’avvento del nuovo soggetto politico pensato da Dellai e altri.

A cura di Andrea Merler