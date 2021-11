Hospice di Mori, riecco i volontari. «Si ricomincia oggi 11 novembre, giornata nazionale delle cure palliative»

Tra le tante attività interrotte dalla Pandemia c’è quella che, fin dall’anno dell’apertura, caratterizza l’Hospice di Mori: il supporto che i volontari dell’Associazione Vivere in Hospice sanno portare agli ospiti e alle loro famiglie. Dopo un lungo stop i volontari sono lieti di annunciare che la loro funzione attiva ricomincia con oggi, 11 novembre. Una data non casuale: San Martino è la giornata nazionale delle cure palliative.

Il presidente dell’associazione, Gabriele Leita, racconta di questi mesi. «Nonostante tutto siamo riusciti a rimanere sempre in contatto tra di noi. Abbiamo cercato di mettere a frutto il tempo, invitando gli iscritti a fare un corso online con uno psicologo che ci ha preparati alla ripartenza. È stato un modo per restare uniti ma anche per arrivare più formati alla ripresa dell’attività. Con l’allentamento delle misure di sicurezza abbiamo potuto già fare una riunione in presenza e col supporto dello staff dell’Hospice abbiamo organizzato alcune “simulate”. In pratica abbiamo ricreato normali situazioni di vita nella struttura, alle quali saperci adattare a livello di protocolli di sicurezza ma anche di comunicazione. Nella nostra associazione sono molte le persone che non vedevano l’ora di mettersi a disposizione con un servizio attivo. Finalmente ci siamo».

Ma oltre all’attività all’Hospice, l’Associazione vuole anche celebrare la giornata dell’11 novembre e dunque ha pensato un piccolo momento per dare visibilità e creare nuova attenzione sulle cure palliative: ospiti della Campana dei Caduti di Rovereto ha realizzato una fotografia per promuovere il proprio impegno e invitare altre persone ad aderire».

Pubblicità Pubblicità

C’è entusiasmo anche da parte dell’Apsp Cesare Benedetti di Mori, che gestisce l’Hospice. A parlare sono, in particolare, il direttore Antonino La Grutta e la coordinatrice dell’Hospice Alessia Bonola. «I mesi del lockdown ci hanno portato a una rivalutazione generale anche dei servizi che l’Hospice può erogare. Tra questi c’è la possibilità di una sperimentazione per l’accoglienza dei familiari in visita. L’Hospice di Mori, da quando è nato, è sempre stato completamente aperto, senza indicazioni di orario per le visite. Il Covid ha costretto a prenotazioni e necessità di accompagnamento verso i vari ambienti. L’idea, proposta all’Associazione, è stata accolta e ha dato il via al percorso di formazione e alle simulazioni sul campo.

I volontari si occuperanno anche del triage, ma più che altro il loro ruolo sarà di comunicazione e vicinanza, come del resto è da sempre nelle caratteristiche dell’Associazione. Accompagneranno alla camera, faciliteranno l’ingresso, magari aiuteranno anche a sistemare i bagagli se serve. L’entrata all’Hospice può essere un momento delicato dal punto di vista emotivo. L’affiancamento dei volontari all’equipe di cura può essere dunque particolarmente utile».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità