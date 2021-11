Medici di base, situazione delicata a Campodenno. Il sindaco Biada: «Oggi entra in servizio un giovane laureato, in attesa però dell’assegnazione definitiva del posto»

Da quando il medico titolare di uno dei due posti a Campodenno ha deciso di abbandonare la Val di Non per trasferirsi fuori regione, ovvero da due anni a questa parte, il Comune noneso sta vivendo una situazione complicata per quanto riguarda i medici di medicina generale, comunemente chiamati medici di base.

Una condizione che in Trentino, purtroppo, accomuna diversi ambiti. Nella nostra Provincia sarebbero infatti circa una quarantina i posti vacanti.

A Campodenno, nonostante gli sforzi dell’Azienda Sanitaria e il fitto dialogo con l’amministrazione comunale, i bandi di volta in volta pubblicati per coprire l’ambito carente, quindi per l’assegnazione definitiva del posto, sono sempre andati deserti.

Pubblicità Pubblicità

È iniziato così un turnover continuo di giovani medici neolaureati che poco dopo aver assunto l’incarico, chi per iniziare la specializzazione, chi per intraprendere un nuovo percorso professionale, lasciavano il posto scoperto per trasferirsi altrove.

Tutto legittimo e comprensibile, naturalmente. Il che ha però creato non poche difficoltà ai circa mille pazienti i quali, a cadenza più o meno regolare, si sono trovati a dover cambiare medico di riferimento.

«I medici di medicina generale si chiamano anche medici di famiglia proprio perché dovrebbero conoscere a fondo il paziente e la sua storia, anche familiare – sottolinea il sindaco di Campodenno Daniele Biada –. Dover ogni volta raccontare e ricostruire il proprio vissuto, il proprio storico in merito a patologie e situazioni pregresse, crea dei disagi non di poco conto».

Pubblicità Pubblicità



Nell’ultimo mese, tra l’altro, la situazione è ulteriormente peggiorata. Alle criticità nel reperire medici di base per coprire definitivamente l’ambito carente, si sono aggiunte anche quelle nel trovare giovani laureati.

Per fortuna oggi, mercoledì 10 novembre, entrerà in servizio un giovane medico. «Resterà in carica fino all’assegnazione del posto fisso, se qualcuno presenterà la propria candidatura al bando che uscirà entro fine anno – fa sapere il primo cittadino –. Altrimenti proseguirà nel suo incarico anche nei primi mesi dell’anno prossimo. Come amministrazione comunale abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile, rimanendo sempre in contatto con i vertici dell’Azienda Sanitaria, per sopperire al disservizio che si è creato».

Il sindaco di Campodenno ci tiene a rivolgere un ringraziamento ai medici di base della bassa Val di Non che nell’ultimo periodo hanno dato la loro disponibilità a supplire alla mancanza di professionisti prendendosi momentaneamente in carico i pazienti. «Grazie a loro abbiamo potuto continuare a garantire un servizio fondamentale alla comunità – spiega Daniele Biada –. Si tratta di medici che, nonostante abbiano già fatto molto più del dovuto durante la pandemia, hanno deciso di venire incontro alle esigenze di Campodenno, offrendo una soluzione al problema in questa fase transitoria».

Per il momento, dunque, con l’entrata in servizio del nuovo medico neolaureato la situazione è tamponata. Certamente però non si tratta di una soluzione a lungo termine.

Tra non molto, per di più, gli ambulatori medici, così come il punto farmaceutico, saranno trasferiti nell’innovativa struttura da poco realizzata in piazza Santa Barbara a Campodenno.

Sarebbe davvero assurdo se uno di questi nuovi ambulatori, facilmente raggiungibili e dotati di tutti i comfort per i pazienti, dovesse rimanere vuoto. Anche solo per un breve periodo.