Iniziati in questi giorni i lavori di asfaltature in città

Sono iniziati in questi giorni i lavori di asfaltature straordinarie per i quali nell’ultimo assestamento di bilancio era stato stanziato un milione di euro. Si tratta di vari punti in città e sobborghi oltre al ripristino di numerose ciclabili.

Il piano lavori è iniziato con il lotto cittadino che comprende tre zone (340mila euro il costo): via Maccani (già ultimato), via Travai + via XIV Maggio (già ultimato), via Alfieri + via Torre verde + via Manzoni + Largo N. Sauro (in fieri).

Trattandosi di assi viarie molto trafficate i lavori vengono eseguiti solo di notte. Rispetto ad altre asfaltature eseguite in passato questa volta l’intervento è più radicale e prevede la scarificazione con la completa rimozione della massicciata stradale ed il ripristino dei tratti rovinati. Solo in seguito viene rifatto completamente i manto finale di asfalto.

Pubblicità Pubblicità

Se il tempo reggerà i lavori sull’asse via Alfieri/Largo Nazario Sauro saranno finiti per la fine della settimana. L’asfalto dovrà poi riposare per un’altra settimana circa ed infine verrà ricollocata tutta la segnaletica stradale. Nelle prossime settimane – sempre tempo permettendo – si passerà agli altri lotti ed alle piste ciclabili.

“Iniziato nella seconda settimana di ottobre – commenta il Vicesindaco Roberto Stanchina – un piano di manutenzione fortemente voluto per manutentare il sistema strade del Comune che conta oltre 600 chilometri. Uno stanziamento che in questa fase è straordinario sarà reso in futuro continuativo per rendere le strade sicure e incentivare la mobilità sostenibile migliorando le ciclabili”.

Pubblicità Pubblicità