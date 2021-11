Covid, un anno dopo: la situazione nelle Valli del Noce a 365 giorni di distanza

I numeri parlano chiaro. Naturalmente non dicono tutto, ma fotografano le situazioni e aiutano a comprenderle, a maggior ragione quando vengono confrontati tra loro.

Per questo siamo voluti andare a ripescare i numeri legati alla pandemia nelle Valli di Non e di Sole di un anno fa, relativi quindi al 9 novembre 2020 (qui l’articolo), per metterli vicini ai dati attuali, del 9 novembre 2021, gli ultimi resi disponibili dall’Azienda Sanitaria e dalla Provincia autonoma di Trento (qui l’articolo).

Bisogna ricordare che 12 mesi fa eravamo nel pieno della seconda ondata, dopo un’estate in cui le misure restrittive si erano allentate erano rientrate in vigore rigide disposizioni per il contenimento dei contagi e, aspetto ancora più importante, non erano ancora disponibili i vaccini. Le primissime dosi sarebbero arrivate un paio di mesi più tardi. Allora le uniche “armi” per difendersi dal Covid erano le mascherine, il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani.

Oggi, invece, le limitazioni alla libertà personale sono molto più contenute e, si spera, un po’ alla volta ci si sta riappropriando della propria vita. Pur con l’obbligo di Green Pass (ottenuto tramite vaccino, guarigione dal Covid o tampone negativo), siamo tornati a mangiare nei ristoranti, a popolare le strade, a frequentare i locali pubblici, addirittura a ballare. Siamo tornati e riempire teatri, cinema e palazzetti dello sport. Tante persone, dopo mesi difficili, hanno potuto riprendere a lavorare.

Ma l’aspetto più importante è che gli ospedali non sono più al collasso, le terapie intensive non sono stracolme, i decessi molti meno.

NUMERI A CONFRONTO – Dando uno sguardo alla situazione generale, emerge subito una differenza enorme: un anno fa, nelle Valli del Noce, i casi attivi di Coronavirus erano complessivamente 388 (285 in Val di Non, 103 in Val di Sole); oggi sono 49 (45 in Val di Non, appena 4 in Val di Sole), ben 339 in meno.

A Cles si contavano 60 casi attivi, a Predaia 48, a Ville d’Anaunia 52. Oggi sono rispettivamente 10, 11 e 2.

A Malé risultavano 49 casi, a Dimaro Folgarida 5. Un anno dopo il capoluogo solandro è Covid-free, a Dimaro Folgarida c’è un solo caso.

Con 14 nuovi casi registrati nella giornata (ieri le positività riscontrate erano 2), 12 mesi fa si parlava di “frenata dei contagi”. E il numero di tamponi effettuati era piuttosto basso, appena 993.

In tutta la Provincia, il 9 novembre 2020, erano stati registrati 257 nuovi casi e 6 decessi. I casi attivi complessivi erano 3.074.

Nella giornata di ieri, invece, il 9 novembre 2021, in Trentino sono stati rilevati 73 contagi (184 in meno rispetto a un anno fa) e nessun decesso. I casi attivi sono al momento 625: 2.449 in meno rispetto al 2020.

Numeri impressionanti. Numeri che in ogni caso non devono far abbassare la guardia.

Numeri che, come detto in apertura, non raccontano forse ogni singola sfumatura. Ma che indubbiamente offrono una panoramica di come, 365 giorni dopo, la situazione nelle Valli del Noce sia notevolmente cambiata.