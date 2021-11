Circonvallazione ferroviaria, Fugatti: «Noi abbiamo trovato i fondi, ma il progetto è avvallato dalle giunte di centro sinistra»

Ieri durante la seconda giornata dei lavori in aula consiliare il presidente della Giunta Maurizio Fugatti ha ricostruito l’intero percorso storico del progetto ferroviario per inquadrare anche temporalmente i momenti delle scelte fatte.

Il governatore ha spiegato che il progetto di cui stiamo parlando fa parte del lotto 3 delle tratte di accesso all corridoio del Brennero. Per il lotto 3 l’iter approvativo avviato nel 2003 fu sospeso, in quanto il progetto non è stato favorevolmente valutato dalla Provincia Autonoma di Trento tanto che nell’ambito dell’istruttoria di V.I.A. alla Provincia ha presentato altre possibili alternative al tracciato proposto, previsto in destra Adige, supportate da uno specifico studio di impatto ambientale.

Poi alla fine la giunta di centro sinistra ha adottato una soluzioni definitiva “parietale” in sinistra orografica della valle ottenendo con prescrizioni il parere favorevole della Giunta Provinciale con Delibera n.2264 del 17/09/2003.

Successivamente il 26 febbraio 2007, RFI e PAT hanno stipulato una specifica convenzione per definire i termini e gli impegni reciproci finalizzati ad una nuova elaborazione progettuale, che viene completata nel 2008 e approvata con Deliberazione n.2897 del 7 novembre 2008 dalla Giunta della PAT.

«Tale iniziativa portò ad una nuova soluzione di tracciato – ha spiegato ai consiglieri Fugatti – molto diversa da quella originaria e la nuova versione del Progetto Preliminare fu inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2009. Per l’ultimo tratto del lotto 3, furono esaminate tre alternative di tracciato (soluzione A, B e C). Lo studio di impatto ambientale trovò nell’alternativa C la soluzione che consentiva un affiancamento della linea storica in rettilineo con minori problemi tecnico progettuali grazie alla livelletta altimetrica della linea ottimale».

Il Progetto Preliminare 2009 presentò tuttavia ancora alcuni elementi di criticità – ha ricordato il governatore – in data 28 aprile 2009, RFI ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Progetto Preliminare ed il SIA così elaborati, per l’avvio della procedura per accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e per il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa Stato – Regione sulla sua localizzazione, ai sensi dell’art 3 del D.lgs. n.190 del 20 agosto 2002.

Con nota del 30/03/2010 il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha richiesto il perfezionamento della documentazione progettuale presentata, sospendendo il proprio iter istruttorio.

A partire da giugno 2014 d’intesa con la provincia di Trento e con l’accordo dell’allora Commissario Straordinario de Governo, RFI ha affidato alla società Italferr l’esecuzione della rivisitazione ed aggiornamento tecnico normativo del progetto preliminare essendo nel frattempo emersa l’ulteriore esigenza della rispondenza del progetto a più recenti standard sul tema relativo alla sicurezza in galleria e del recepimento delle nuove specifiche tecniche di interoperabilità – STI -vigenti da gennaio 2015.

La definizione delle alternative progettuali a base della Project Review discende dalle criticità riscontrate in riferimento ai possibili tracciati ferroviari individuati nel corso delle precedenti fasi di studio e progettuali, valutando due alternative progettuali denominate “Variante A” e “Variante B”. Il cosiddetto “Tracciato di progetto” ha fornito i migliori compromessi in termini di fattibilità tecnica ed ambientale.

Con il protocollo di Intesa tra comune di Trento, Provincia autonoma di Trento e RFI S.p.A. sottoscritto ad aprile 2018, è stata avviata un’analisi che considera la Circonvallazione di Trento come parte integrante dei progetti di riqualificazione urbana e potenziamento della mobilità all’interno della città di Trento.

Tra gli obiettivi del protocollo vi era l’istituzione di un gruppo di lavoro paritetico tra i soggetti firmatari del Protocollo che ha condotto uno studio di fattibilità tecnico economica per la collocazione a livello ribassato della linea storica della ferrovia del Brennero tra l’ex Scalo Filzi e Via Monte Baldo (interramento della linea storica nel tratto urbano) e il raddoppio della linea Trento – Malè (progetto NorduS), per la cui realizzazione, la Circonvallazione di Trento risulta propedeutica. In data 11/11/2019 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al protocollo del 2018, ai fini di avviare la Project Review del Progetto Preliminare sviluppato nel 2015 della parte relativa alla circonvallazione di Trento, con l’obiettivo di rendere conforme l’intervento agli esiti degli studi del gruppo di lavoro (GdL).

In particolare, è stata introdotta la predisposizione per la futura stazione provvisoria di Trento, che potrà essere attivata durante la realizzazione dell’interramento della linea ferroviaria esistente nel tratto urbano. Nel corso del 2021 è stato sviluppato il Progetto di Fattibilità tecnico ed economica della Circonvallazione di Trento, che fa parte degli interventi individuati recentemente nell’Allegato IV della legge 29 luglio 2021, n.108 e rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), piano di attuazione del Next Generation EU.

«Da questa ricostruzione storica – ha aggiunto Fugatti – appare evidente come l’impatto progettuale e le scelte strategiche che interessano la città di Trento abbiano le loro radici in un periodo antecedente il 2018. Relativamente al processo di condivisione e partecipazione, la PAT nel corso dell’intero iter progettuale ha effettuato numerosi incontri con i territori (13 solo nell’anno 2009 con Comuni, Circoscrizioni, Associazioni di categoria, ecc.) per presentare e condividere l’iter di valutazione delle scelte. In data 20 ottobre 2021 infine la proposta progettuale è stata oggetto di discussione in Consiglio Comunale a Trento alla presenza di rappresentati della PAT e di RFI. Vanno inoltre ricordate le attività svolte dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio per il Corridoio del Brennero che ha seguito passo passo l’evoluzione delle diverse soluzioni progettuali fino ad arrivare alla condivisione della soluzione oggi proposta, oltre agli incontri recentemente effettuati dal Comune di Trento con le circoscrizioni direttamente interessate dall’opera».

Fra gli interventi dopo l’intervento di Fugatti va segnalato quello di Roberto Paccher che ha elogiato e ringraziato a nome di tutti i trentini la Giunta, ricordando che si parla di interramento della ferrovia del Brennero dal 2001, quando nasceva l’idea di questo progetto. Ma già sorgevano allora forti dubbi sulla fattibilità.

L’unica cosa che mancava rispetto a queste idee erano i soldi.

«La Giunta Fugatti merita un plauso – ha osservato Paccher – perché si è attivata per questo e ha portato a casa un miliardo di euro per realizzare l’opera che, altrimenti, rimaneva fumosa. Questo è il punto fermo da cui partire: quei soldi non c’erano ed erano inimmaginabili fino a poco tempo fa. Quanto ai 300 treni al giorno sul nostro territorio – secondo Paccher – da un lato le minoranze continuano a ripetere che il trasporto merci va trasferito su rotaia, insiste però ad evidenziare, dall’altro, i problemi derivanti da questa scelta».