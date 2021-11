Circonvallazione ferroviaria: sarà Bortolotti il mediatore per gli espropri

Sarà l’ex capo della Protezione civile trentina Claudio Bortolotti la figura indicata per l’estensione di un dialogo con i cittadini rispetto alla realizzazione del mega cantiere della circonvallazione ferroviaria di Trento. L’istanza è stata avanzata in seguito alle diverse perplessità manifestate dai residenti di due circoscrizioni cittadine.

L’ex dirigente provinciale e presidente di Patrimonio del Trentino Spa si occuperà dunque della gestione dei contatti con i residenti tra il quartiere di San Martino e l’ex scalo Filzi. Al centro il problema dell’esproprio di immobili e terreni che consentirà l’inizio dei lavori di scavo per l’ingresso della nuova galleria.

In previsione l’abbattimento di ben 11 strutture sul lato est di via Brennero. Tra questi un condominio di cinque piani e gli attuali edifici che ospitano l’Aci, la Cassa Rurale di Trento, il salone Alpine e l’officina adiacente.

Due capannoni industriali e un altro condominio residenziale di due piani verrà demolito invece sul lato ovest, assieme alla struttura che ospita attualmente Trentino mobilità.

Il valore medio al metro quadro per l’esproprio passerà da un minimo di 2450 euro per gli edifici in condizioni normali e un massimo di 3450 per quelli in condizioni ottime. 1050 invece per i capannoni.

L’obiettivo secondo Bortolotti sarà quello di intervenire sul raggiungimento di accordi condivisi con tutte le parti interessate dagli espropri, ovvero circa un’ottantina di persone per gli edifici ad uso commerciale e una cinquantina tra proprietari e persone in affitto tra i residenti delle strutture abitative. A questo proposito sono previsti diversi sondaggi commissionati da Rfi per il monitoraggio di eventuali disagi che potrebbero emergere nelle zone adiacenti all’area di scavo.

